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10.03.2019 17:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево. По мнению Кадырова, дипломат пытался найти изъяны в системе безопасности аэропорта.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево, - написал глава Чечни в социальных сетях.

Рамзан Кадыров отметил, что мина оказалась оборудована взрывателем, но не содержала взрывчатого вещества. Он также подчеркнул, что вопрос для чего именно дипломат принес мину, не останется без ответа.

Как сообщалось ранее, в терминале D аэропорта Шереметьево утром 9 марта у сотрудника американского посольства в России в багаже нашли минометную мину. Взрывчатого вещества в ней не было, однако был взрыватель. МИД России считает, что американский дипломат сознательно принес мину в аэропорт. В ведомстве назвали данный инцидент провокацией и запросили американскую дипмиссию для соответствующих разъяснений.

Сам сотрудник посольства объяснил свой поступок тем, что приобрел пустую оболочку мины "для личной коллекции". Мужчине помогли переоформить билет, и он вылетел в Нью-Йорк следующим рейсом.

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