В авиакатастрофе в Эфиопии погиб парашютный инструктор из Твери

Парашютный инструктор из Твери Сергей Вяликов оказался в числе трех граждан РФ, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Эфиопии.

- Сергей погиб. Он был тандем-инструктором, работал с людьми, которые приходили прыгать в первый раз, - рассказала ТАСС руководитель федерации парашютного спорта Тверской области Ольга Коваленко. Она не уточнила, с какой целью Сергей Вяликов находился в Африке.

Разбившийся в воскресенье самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби. Boeing упал вскоре после взлета в 60 километрах от аэропорта. Погибли 157 человек, в их числе трое россиян: кроме Сергея Вяликова, на борту оказались Екатерина и Александр Поляковы. Посольство РФ в Аддис-Абебе пообещало оказать содействие в возвращении тел погибших на родину.