СК просит помощи в деле девочки-маугли в Москве

Следственный комитет попросил о помощи всех, кому известна какая-либо информация о семье девочки, которая была найдена в одиночестве в заваленной мусором квартире на севере Москвы. Следствие просит откликнуться тех, кто знаком с семьей девочки, ее матерью или людьми, которые могли стать свидетелями планируемых сделок с квартирой, где жила девочка.

"Следственный комитет обращает внимание, что любая, даже малозначительная на первый взгляд деталь может помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить круг виновных лиц и способствовать их привлечению к установленной законом ответственности", - отметили в ведомстве. Сообщить о важной для следствия информации можно по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, факс 8 (495) 691-63-15.

Напомним, пятилетняя девочка была обнаружена в квартире на Ленинградском шоссе в Москве после того, как соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося детского плача. Попавшие в жилье полицейские и сотрудники МЧС обнаружили страшную картину: квартира была захламлена, в ней лежали горы мусора, среди которого в одиночестве находилась пятилетняя девочка.

Ее пришлось немедленно госпитализировать в реанимацию с признаками истощения. Кроме того, ребенок абсолютно не приспособлен к общению с людьми. На шее в кожу у нее вросло украшение, которое поначалу было принято за провод.

Мама девочки задержана, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства. На допросе мама девочки заявила, что она одинока и вынуждена, уходя на работу и по делам, оставлять дочь одну.

"Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому, - рассказали в следственном ведомстве. - Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка".

Следствие также проверит на предмет халатности сотрудников органов опеки и попечительства, даст оценку действиям сотрудников полиции, которые ранее приезжали по вызову соседей, но не настояли на вскрытии двери квартиры.