СК просит помощи в деле девочки-маугли в Москве

Новости

В Перми обрушился потолок в жилом доме 19:38
Авиакомпания: С пассажирами рейса Бахрейн - Москва работают спецслужбы 19:38
Американский военный самолет пролетел над Россией 19:33
Девочку-маугли могут выписать из московской больницы через неделю 19:27
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности 19:12
МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене из-за запрета на въезд репортеру ORF 19:11
Собянин рассказал, что подарил женщинам на 8 Марта 19:09
Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 млрд долларов 19:01
Певец Аль Бано прокомментировал украинские санкции 19:00
В Нижнем Новгороде бросание блинов в толпу вызвало скандал 19:00
У жителя Костромы нашли полкило амфетамина и арсенал боеприпасов 18:59
В Москве дан старт строительству домов для белорусских дипломатов 18:50
СМИ сообщили о возвращении Зинедина Зидана в "Реал" 18:42
В Германии найден скелет 6500-летнего "Фреда" 18:35
Ветка метро протянется до аэропорта "Внуково" 18:28
Трамп объяснил, зачем назвал Тима Кука Тимом Эпплом 18:20
Дублер Щелковского шоссе начнут строить в 2021 году 18:20
Посол: Венесуэла не обращалась к РФ за помощью по поводу энергокризиса 18:15
85-летний Лановой назвал данные о своей госпитализации "сумасшествием" 18:12
США прорабатывают возможность создания ракет средней и меньшей дальности 18:05
Лавров: Россия уважала и будет уважать суверенитет стран Латинской Америки 18:01
Видео: подъем упавшего с эстакады Land Cruiser закончился конфузом 18:00
Минфин США ввел санкции против российского банка из-за Венесуэлы 17:53
Иван Глазунов назначен ректором Академии, основанной его отцом 17:52
В Минске завершились съемки исторической саги "Отчим" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
11.03.2019 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК просит помощи в деле девочки-маугли в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Следственный комитет попросил о помощи всех, кому известна какая-либо информация о семье девочки, которая была найдена в одиночестве в заваленной мусором квартире на севере Москвы. Следствие просит откликнуться тех, кто знаком с семьей девочки, ее матерью или людьми, которые могли стать свидетелями планируемых сделок с квартирой, где жила девочка.

Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

"Следственный комитет обращает внимание, что любая, даже малозначительная на первый взгляд деталь может помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить круг виновных лиц и способствовать их привлечению к установленной законом ответственности", - отметили в ведомстве. Сообщить о важной для следствия информации можно по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53, факс 8 (495) 691-63-15.

Напомним, пятилетняя девочка была обнаружена в квартире на Ленинградском шоссе в Москве после того, как соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося детского плача. Попавшие в жилье полицейские и сотрудники МЧС обнаружили страшную картину: квартира была захламлена, в ней лежали горы мусора, среди которого в одиночестве находилась пятилетняя девочка.

Кузнецова рассказала о состоянии московской девочки-маугли

Ее пришлось немедленно госпитализировать в реанимацию с признаками истощения. Кроме того, ребенок абсолютно не приспособлен к общению с людьми. На шее в кожу у нее вросло украшение, которое поначалу было принято за провод.

Мама девочки задержана, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства. На допросе мама девочки заявила, что она одинока и вынуждена, уходя на работу и по делам, оставлять дочь одну.

"Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому, - рассказали в следственном ведомстве. - Эти  сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка".

Следствие также проверит на предмет халатности сотрудников органов опеки и попечительства, даст оценку действиям сотрудников полиции, которые ранее приезжали по вызову соседей, но не настояли на вскрытии двери квартиры.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин США ввел санкции против российского банка из-за Венесуэлы
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за информации о бомбе
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ
В Кремле выступили за свободу интернета