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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отомстил художнику

Повредивший полотно Репина признал вину частично
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(7811)
Замоскворецкий районный суд Москвы 11 марта приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Игоря Подпорина, пытавшегося уничтожить в Третьяковской галерее известное полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

Пресс-секретарь суда Валентина Норбах сообщила "РГ", что процесс проходит в открытом режиме. После того как прокурор огласил фабулу предъявленного обвинения, судья поинтересовался у обвиняемого, признает ли тот свою вину. Подпорин заявил в ответ буквально следующее: "Вину признаю частично, с чем-то не согласен". Но пояснить свою позицию он пообещал только в конце судебного следствия.

Затем суд перешел к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По статье УК РФ "Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия" обвиняемому грозит до шести лет заключения.

Напомним, инцидент произошел в мае прошлого года. Подпорин прошел в уже практически пустой зал Ильи Репина перед закрытием Третьяковской галереи. Какое-то время он крутился вокруг картины, а за несколько минут до закрытия музея схватил металлическую стойку ограждения, несколько раз ударил по защитному стеклу и разбил его. Стекло, до этого защищавшее картину, порезало полотно в нескольких местах.

Несмотря на то что картине, по данным экспертов, были нанесены серьезные повреждения, самая ценная часть произведения - изображения лиц и рук царя и царевича - осталась без изменений. Холст был порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От порезов сильно пострадала авторская художественная рама.

Сам обвиняемый объяснил на следствии свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих. В первые дни после происшествия в интернете появилась видеозапись допроса Подпорина, на которой тот объяснял: мол, махнул в буфете рюмку беленькой и пошел нападать на картину. Его адвокат Владимир Михеенко считает, что "сказать такое моего подзащитного заставили полицейские, потому что в буфете Третьяковской галереи водку не продают".

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