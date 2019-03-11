Суд удовлетворил иск о конфискации имущества полковника ФСБ Сенина

Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущественных активов сбежавшего от наказания полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Речь идет не только о конфискации имущества, записанного на самого обвиняемого, но и на его родственников и связанных с ним лиц.

Об этом сообщает ТАСС. "Исковые требования Генеральной прокуратуры подлежат удовлетворению", - цитирует корреспондент агентства из зала Гагаринского районного суда.

Напомним, Сенин проходит по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко в качестве соучастника. Полковник ФСБ обвиняется в получении взяток на 800 тысяч долларов и незаконном пользовании картой на 3,5 млн рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса.