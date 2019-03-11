В Твери рассказали о погибшем в катастрофе в Эфиопии парашютисте

Глава Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Сергея Вяликова, погибшего при крушении эфиопского Boeing 737.

- Сергей Вяликов был ярким, талантливым спортсменом, который внес большой вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области. В сердцах всех, кто знал и ценил Сергея, он навсегда останется замечательным человеком, профессионалом высокого класса, влюбленным в небо, - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Вяликову было 33 года. Он окончил государственный технический университет в Твери и с 2011 года увлекся парашютным спортом. Работал инструктором на аэродроме Змеево под Тверью и в национальном аэроклубе им.Чкалова в Кимрском районе. Был одним из лучших тверских тандем-инструкторов, а также воздушным фото- и видеооператором. На счету Сергея было более полутора тысяч прыжков, он являлся действующим экзаменатором Федерации парашютного спорта России.

Напомним, Сергей Вяликов был в числе трех граждан РФ, оказавшихся в воскресенье на борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет выполнял рейс в Найроби и разбился вскоре после взлета. Командир воздушного судна сообщил диспетчеру о проблемах на борту и запросил разрешения на возвращение в аэропорт. Диспетчер разрешил посадку, но самолет упал в 60 километрах от Аддис-Абебы. Погибли 157 человек.