Чиновницы мэрии Саранска добились права патрулировать улицы

В этом году численность народной дружины из чиновников мэрии Саранска увеличилась почти вдвое. Кроме 80 представителей сильного пола, желание пополнить ряды добровольных помощников полиции изъявили 62 женщины.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации столицы Мордовии. Напомним, что ранее патрулировать улицы вместе с сотрудниками ППС и дежурить в пунктах полиции выходили только мужчины-чиновники, что вызывало недовольство коллег-дам.

Народная дружина из числа сотрудников мэрии в столице Мордовии была создана пять лет назад. Из почти 300 сотрудников администрации в ряды добровольных помощников полиции записались более 80 человек. Красные повязки получило подавляющее большинство мужчин-сотрудников. С тех пор по пятницам они выходят в рейды. Такая работа ведется с весны до осени: именно в теплое время года статистика правонарушений на улицах растет. Единственная льгота, которой пользуются чиновники-добровольцы, - отгул.

- Учитывая, что дружинникам приходится иметь дело со специфическим контингентом - пьяницы, хулиганы, бытовые дебоширы - женщин к этой работе не привлекали, что служило поводом для нареканий в адрес коллег: "Чем мы хуже?" - рассказала "РГ" пресс-секретарь главы города Татьяна Михалкина.

В этом году мэр Саранска Петр Тултаев решил покончить с дискриминацией. Первые патрули из чиновниц горадминистрации выйдут на улицы города 29 марта.