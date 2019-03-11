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11.03.2019 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии напавшего на одноклассников подростка признали невменяемым

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Стерлитамака, которого подозревают в попытке убийства своих одноклассников и учителя и в поджоге школы. Судмедэксперты признали, что в момент совершения преступления у мальчика развилось временное психическое расстройство.

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В ведомстве, наконец, рассказали подробности этой жуткой истории, потрясшей всю Башкирию в апреле 2018 года. По официальной версии следствия, молодой человек зашел в кабинет информатики и несколько раз ударил канцелярским ножом одну из учениц.

За девочку заступилась учительница, которая попыталась остановить подростка и, отвлекая его внимание, сумела спрятать остальных детей в лаборантской, где они закрылись. Но в итоге сама учительница получила несколько ножевых ранений, но все-таки сумела убежать от нападавшего в коридор школы.

Следующей жертвой разбушевавшегося ученика едва не стал его одноклассник, который зашел в кабинет и попытался урезонить друга, но в итоге тот набросился на него с ножом и пытался ударить в спину, однако мальчик увернулся и убежал.

После этого оставшийся один подросток устроил поджог в кабинете. Начался пожар, сработала сигнализация. В результате одна из девочек, из числа девяти детей, спрятавшихся в лаборантской, откуда не было иного выхода кроме как через кабинет, в испуге выпрыгнула из окна второго этажа.

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А в это время виновник всего происходящего попытался закрыться внутри кабинета, но учительница и одноклассник сумели помешать ему, а затем освободили детей из лаборантской. 

К счастью, благодаря своевременной медицинской помощи все участники этой трагедии остались живы. Две девочки получили тяжкий вред здоровью и долгое время находились в больнице.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, расследование уголовного дела затянулось из-за особой сложности: проходило множество следственных действий с участием несовершеннолетних, было сделаны сложные экспертные исследования. В итоге комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что у подростка во время подготовки и нападения на школу развилось временное психическое расстройство, из-за которого мальчик не осознавал, что делает и к чему его действия могут привести.

В ближайшее время дело будет направлено в суд с требованием принять принудительные меры медицинского характера.

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