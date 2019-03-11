Под суд пойдет еще один участник теракта в Буденновске

В Северо-Кавказский окружной военный суд передано уголовное дело на одного из членов банды Шамиля Басаева, который участвовал в нападении на Буденновск в 1995 году.

Как сообщают в Гепрокуратуре РФ, дело было возбуждено сразу по четырем статьям уголовного кодекса за убийство, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, захват заложников, участие в банде и террористический акт.

Сейчас обвиняемый нахлдится под стражей. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому суд будет рассматривать дело в особом порядке.

Справка "РГ"

14 июня 1995 года вооруженные боевики под руководством Шамиля Басаева напали на городскую больницу в Буденновске и взяли в заложники более 1,5 тысячи человек. Террористы убили 129 человек, ранили еще 317. Организатор теракта Басаев был ликвидирован в Ингушетии в 2006 году. Ряд участников нападения уже приговорены к длительным срокам заключения.