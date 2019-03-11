В Петербурге началось рассмотрение дела о теракте в метро

В Петербурге прошло первое заседание суда по делу о теракте в метрополитене. Но рассмотрение дела пришлось перенести, поскольку обвиняемых не доставили на заседание, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заседание должно было происходить с использованием видеосвязи. Обвиняемых ждали в СИЗО-1, в народе этот изолятор именуют "Кресты".

В итоге Московский окружной военный суд принял решение о переносе заседания на 2 апреля.

Напомним, взрыв в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным, полученным в ходе расследования, смертник Акбарджон Джалилов принес собой в подземку два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на "Площади Восстания", другую взял с собой.

Взрывное устройство на красной ветке было оперативно обезврежено. Бомба, которая была у смертника в рюкзаке, взорвалась во время движения поезда. В результате погибли 15 пассажиров подземки, еще 67 человек получили различные травмы. Всего потерпевшими по данному делу признаны 112 человек.

Спустя несколько дней после теракта в квартире по Товарищевскому проспекту сотрудники спецслужб обнаружили соучастников преступления, у которых нашлось еще одно взрывное устройство.

Всего в деле 11 обвиняемых. Они проживали в Москве и Петербурге и общались с друг другом через секретные чаты