Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.

В заявлении в очередной раз подчеркивается, что все незаконно удерживаемые в Голландии экспонаты являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами. Все предметы, являющиеся причиной затянувшихся разбирательств, экспонировались с февраля по август 2014 года в Амстердаме в соответствии с заключенными договорами. Но несмотря на основные положения этих документов, Музей Алларда Пирсона отказался вернуть в Крым экспонаты, предоставив решение вопроса суду.

- Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения - Крымскому полуострову, - говорится в совместном заявлении музеев. - Их статус и права защищены законом. Ни украинское, ни голландское, ни международное право не дают оснований для передачи или перемещения экспонатов в Киев, где они никогда ранее не находились, несмотря на происходившие на протяжении сотен лет политические изменения. Мы полагаем, что в этом споре должна отсутствовать политическая подоплека.

Говоря о юридическом аспекте вопроса, крымские музейщики подчеркивают: Окружной Суд Амстердама не учел международные конвенции, которые прямо защищают музеи, уважают их нейтралитет и культурный статус. В то же время не относящиеся к делу конвенции, напротив, стали базовыми для принятия решения.

- Использование таких конвенций в целях ущемления, а не для защиты прав музеев и их коллекций рассматривается нами как нарушение национального и международного права, - считают руководители музеев. - Из решения Окружного Суда Амстердама следует, что он может расторгнуть все гражданско-правовые соглашения, заключенные между музеями и Музеем Алларда Пирсона. При этом суд не принял во внимание гражданские права - права собственности и управления, предоставленные музеям в отношении коллекций.

Сегодня в Апелляционном Суде Амстердама начались открытые слушания, касающиеся судьбы коллекций скифского золота из коллекций четырех крымских музеев - Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного государственного музея-заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

- Музеи надеются и верят в Апелляционный Суд Амстердама, - резюмируют директора музеев. - Мы ожидаем, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев, которые заслуживают уважения общественности, мировой культуры, археологии, науки и образования всего цивилизованного мира. Мы просим поддержать наше стремление вернуть в Крым уникальные памятники античной и раннесредневековой культуры, которые, являясь частью мировой цивилизации, принадлежат крымской земле.

Справка "РГ"

14 декабря 2016 года суд Амстердама вынес решение в пользу Украины по делу о судьбе скифского золота. В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Украина считает коллекцию своей собственностью и требует вернуть ее в Киев. Но в этом случае крымские музеи утратят части своих коллекций.