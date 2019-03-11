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11.03.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После смертельной перестрелки под Волгоградом возбуждено дело

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после стрельбы в городе Фролово. В результате инцидента 43-летний мужчина погиб, еще трое получили ранения.

В Астраханской области скончался раненный в перестрелке полицейский

Как сообщили "РГ" в СКР по региону, ЧП произошло вечером 10 марта. Потерпевшие распивали спиртные напитки в офисе, когда к ним ворвались пятеро вооруженных молодых людей. Перед этим у них произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

- В результате один человек погиб, за жизни еще троих в настоящее время борются врачи. После совершения преступления четверо мужчин скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, - уточнили в ведомстве.

Сразу же после случившегося на место прибыли сотрудники внутренних дел и скорая помощь. Пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в стационар. На месте ЧП обнаружены четыре пули от пистолета "ТТ", а также гильза и патроны. Как подчеркнули в следственном управлении, причастных к совершению преступления лиц удалось вычислить и установить их место нахождения в течение нескольких часов. Они задержаны сотрудниками ДПС в поселке Гумрак и доставлены в следственный отдел.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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