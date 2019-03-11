Погибшие при крушении в Эфиопии самолета Ethiopian Airlines молодые россияне Екатерина и Александр Поляковы были уроженцами Таганрога. Муж и жена работали в компании "Сбербанк Лизинг", а в Африку ездили на отдых. Компания окажет материальную помощь родным.

Погибшие вели активный образ жизни, и о своих путешествиях и переживаниях, рассказывали в социальных сетях. В своем Instagram Екатерина Полякова сообщила о том, как познакомилась в таганрогском "радике" (Инженерно-технологическая академия ЮФУ) с будущим мужем.

"После ЕГЭ по баллам проходила в ЮФУ в Ростов, но по дороге домой поняла, что я не буду здесь учиться. По совету знакомого отдала документы в Таганрог и спокойно уехала на море. В этой же группе недопрограммистов А-68 оказался и Саша", - пишет Екатерина.

До середины третьего курса они не общались, но затем встречи на лекциях переросли в нечто большее и завязались серьезные отношения.

Александр Поляков после окончания университета призвался в армию, участвовал в операции по возвращению Крыма и награжден памятной медалью "За возвращение Крыма". В 2015 году молодые люди поженились и переехали в Москву. Там они устроились на работу в компанию "Сбербанк лизинг". К родным в Таганрог приезжали от случая к случаю - в последний раз в январе нынешнего года.

"Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами", - написала о своем предстоящем путешествии Екатерина.

Последним путешествие в Африку также оказалось для инструктора по прыжкам с парашютом Сергея Вяликова из Твери. По словам руководителя федерации парашютного спорта Тверской области Ольги Коваленко, молодой человек работал так называемым тандем-инструктором, и помогал начинающим парашютистам совершить первый прыжок.

Напомним, что утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Самолет упал вскоре после взлета в 60 километрах от аэропорта. Погибли 157 человек, в их числе трое россиян. Посольство РФ в Эфиопии пообещало оказать содействие в возвращении тел погибших на родину.