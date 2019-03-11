Пассажиры рейса Бахрейн-Москва рассказали об экстренной посадке в Баку

Пассажиры рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово, который сегодня совершал экстренную посадку в Баку, рассказали о ситуации на борту.

Напомним, поводом для незапланированного приземления в аэропорту столицы Азербайджана послужили описания экипажа лайнера о том, что на борту могут быть опасные посторонние предметы, возможно, бомба.

"Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования (в Баку) для дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", - рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании "Уральских авиалиний".

Сейчас пассажиры находится в помещении аэропорта. Проверка еще идет. По информации РИА Новости, первичный осмотр не выявил на борту самолета наличия бомбы.

"Нам сказали, что на борту запрещенное вещество, и в самолете начали проверять каждый ящик в его поисках, - рассказала KP.Ru пассажирка Марина. - Просили открыть и дамские сумочки - во все сумки и пакеты заглянули. Конечно, было страшно. Одна стюардесса даже дала волю чувствам - ревела навзрыд". Супруг женщины со слов стюардессы сообщил журналистам, что "была какая-то записка о взрывном устройстве".