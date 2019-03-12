Наиболее интересны для угонщиков в прошлом году оказались корейские марки автомобилей. Причем спрос на них заметно растет. В то же время на отечественный автопром - падает. Хотя тот продолжает занимать лидирующие позиции.

Такой вывод можно сделать из статистики угонов за прошлый год. Количество угонов корейских машин выросло на три процента по сравнению с данными 2017 года, а количество угнанных российских автомобилей сократилось на 1,8 процента. Также на 1,2 процента сократился спрос воров на японские марки. Объясняется это нынешним состоянием рынка, на котором корейские марки рвутся занять первые строчки по продажам. А чем выше спрос на машины, тем выше к ним интерес угонщиков. Шансы сбыть товар растут.

Незначительно, на 0,4 процента, вырос интерес угонщиков к европейским маркам автомобилей. При этом на 0,2 процента упал спрос на американский автопром и на 0,3 - на машины китайского производства и других малопопулярных производителей. Впрочем, эти машины и на рынке особо высокой популярностью не пользуются.

Количество угонов автомобилей в России сократилось на 20 процентов. И это при том, что автопарк в прошлом году вырос на 12 процентов

Однако по маркам ситуация остается стабильной. На первом месте, как всегда с большим отрывом, LADA. За прошлый год было украдено 5655 машин этой марки. На втором - Toyota. 2624 машины этой марки покинули своих хозяев. Третье и четвертое места почти на равных занимают Hyndai и KIA. На них приходится по 1879 и 1832 похищенных автомобиля.

По моделям первые места занимают те же, что и в 2017 году, машины из бюджетного сегмента. Во главе рейтинга Hyndai Solaris. В прошлом году было угнано 1265 таких машин. На втором месте снова "кореец" - KIA Rio. Всего в 2018 году было угнано 976 автомобилей этой модели. Третье место досталось старушке LADA 2107. Всего уехало от автовладельцев 759 "семерок". На четвертом - Toyota Camry c 695 скрывшимися в неизвестном направлении автомобилями. На пятой строчке снова LADA, но уже 2106. Да, "шестерка" тоже по-прежнему пользуется спросом. Всего их было угнано 665 штук.

Как считает эксперт по защите автомобилей от угона портала Угона.нет Алексей Курчанов, чаще всего основные риски хищения связаны с легким обходом заводских охранных устройств либо применением дополнительных азиатских охранных систем бюджетного класса, поддающихся простым методам нейтрализации.

Для новых заводских охранных систем Toyota 2018 модельного года ситуация с электронным взломом не изменилась и даже облегчилась путем добавления к существующим методам вскрытия через CAN-шину и запуск двигателя при помощи аварийного кода, считает эксперт. Среди автомобилей премиум-класса заметно выросло количество угонов Mercedes E-Class. Их было похищено 160 штук. Он почти догнал абсолютного лидера по угонам в премиум-сегменте Lexus LX. Всего было украдено 162 автомобиля этой марки.

По остальным дорогим моделям спрос у угонщиков упал. Особенно резко - на Land Rover, который скатился с первых строчек рейтинга до 9-й позиции.

Всего же по России количество угонов сократилось на 20 процентов. В 2018 году покинули своих хозяев 21 112 машин. А в 2017 году был зафиксирован 26 441 случай угонов. Если учесть, что в прошлом году автопарк вырос на 12 процентов, то это очень серьезное достижение.