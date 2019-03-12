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12.03.2019 15:12
Рубрика: Происшествия

Пилот Boeing - о причинах авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Текст: Наталия Ячменникова
Пилоты Ethiopian Airlines, включая летчика рухнувшего самолета в Эфиопии, прошли подготовку для полетов на Boeing 737 MAX после падения такого же лайнера, принадлежащего индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал топ-менеджер Ethiopian Airlines. Он подчеркнул, что с пилотами провели все дополнительные тренировки.

А вот что думает о причинах авиакатастрофы эксперт "РГ", пилот Boeing 777 Виктор Трошин:

- Конечно, до окончания расследования нельзя утверждать, что катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии имеют одну причину. Но, на мой взгляд, тут очевидна главная проблема: все новейшие самолеты под завязку загрузили автоматикой. И пилот - уже не летчик, а оператор. Забил в бортовой компьютер все параметры: скорость, высоту, координаты и т.д. - и электроника все сделает сама. Даже посадит самолет. Более того, производители новейшей авиатехники не только автоматизируют все процессы управления, но и требуют от летного состава, чтобы автоматика максимально использовалась на всех этапах полета.

Фото: REUTERS/Maheder Haileselassie
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8

С одной стороны, это хорошо. Сделал пилот что-то не так, автоматика начеку: "Нельзя!". Поправит. Снижается нагрузка на экипаж, в том числе психологическая. С другой стороны, когда автоматика делает не то, что нужно, компьютеры не справляются, и надо пилотировать вручную, летчики, скажем так, зачастую к этому не готовы. Почему? Да потому что их мало учат летать "физически". Как мы говорим, "врукопашную". И это беда современной авиации.

В свое время я пять лет отлетал на Ан-2 в Ханты-Мансийске. Карта на коленке - и в тайгу. Никакой автоматики. Потом были Як-40, Ту-154, полеты в сложных условиях, и опять же "врукопашную". Мы знали, что многое зависит именно от человеческого фактора, умения не растеряться, не впасть в панику, если в полете возникло что-то неординарное. Когда переучивался на Boeing, мы на тренажере отрабатывали самые разные отказы. Помню, в первый раз дали задание - отказ двигателя. Я быстро все сделал в ручном режиме, сел, включил реверс... А инструктор и говорит: "Ты сделал все отлично. Но - неправильно. Надо было использовать автоматику".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение Boeing в Эфиопии
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