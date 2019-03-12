Полиция проводит рейд на рынке "Фуд Сити" в Москве

В Москве на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити" проводится полицейский рейд. Об этом ТАСС проинформировал источник в правоохранительных органах столицы.

Во вторник утром бойцы Росгвардии блокировали территорию рынка, расположенного на 22-м километре Калужского шоссе. По словам собеседника агентства, внутрь никого не пускают. "На территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски", - сказал он.

В связи с чем организовано данное мероприятие и задержан ли кто-либо, не уточняется.

В понедельник аналогичный рейд был проведен на территории торгового комплекса "Москва" и на рынке "Садовод". Там полиция задержала нескольких человек.