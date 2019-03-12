В мэрии Рязани прошли обыски по делу о взятке в 1,5 млн рублей

В Рязани следователи СК России совместно с ФСБ расследуют дело о махинациях на муниципальном предприятии. И.о. главы администрации Сергей Карабасов и его зам Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Ранее и.о. мэра и его заместителя пригласили к следователям для дачи показаний.Теперь стало известно, что допрос чиновников связан с расследованием громкого дела, возбужденного в отношении директора МП "Детское питание" Александра Дворецкого. Напомним, в деле уже три фигуранта. В октябре был арестован директор этого предприятия, поставляющего питание в школы, Александр Дворецкий. Затем были предъявлены обвинения бывшему советнику мэра Александру Зайкину.

А в феврале - арестован заместитель главы администрации областного центра Сергей Пашкевич. Чиновник подозревается в организации получения взятки в крупном размере. По версии следствия, за заключение выгодных контрактов поставщики продуктов для МП "отстегивали" чиновникам крупные суммы. В частности, расследуется взятка в 1,5 миллиона рублей от поставщиков мясной продукции.

В рамках этого уголовного дела при содействии администрации области проводились обыски в отдельных помещениях, расположенных в здании администрации Рязани.