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12.03.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье нашли брошенную в квартире девочку

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области в запертой квартире обнаружена брошенная 5-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, девочку обнаружили в одном из домов в Раменском. В правоохранительные органы обратились бдительные соседи. Они услышали, что в квартире плачет ребенок, и никто к нему не подходит. По предварительным данным, девочка была одна весь вечер и всю ночь.

Опубликовано видео задержания матери девочки-маугли в Москве

Ведомство начало доследственную проверку. Девочку отправили в больницу на обследование, ее маму и других родственников ищут оперативники.

Ранее "РГ" писала, что на севере Москвы в квартире была найдена "девочка-маугли": 5-летняя малышка не умеет себя обслуживать и не разговаривает. Мать оставила ее одну в захламленной квартире и лишь изредка навещала. Не исключено, что женщина психически нездорова. Сейчас СК разбирается, почему на эту ситуацию так долго не обращали внимание.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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