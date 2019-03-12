В Подмосковье нашли брошенную в квартире девочку

В Московской области в запертой квартире обнаружена брошенная 5-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, девочку обнаружили в одном из домов в Раменском. В правоохранительные органы обратились бдительные соседи. Они услышали, что в квартире плачет ребенок, и никто к нему не подходит. По предварительным данным, девочка была одна весь вечер и всю ночь.

Ведомство начало доследственную проверку. Девочку отправили в больницу на обследование, ее маму и других родственников ищут оперативники.

Ранее "РГ" писала, что на севере Москвы в квартире была найдена "девочка-маугли": 5-летняя малышка не умеет себя обслуживать и не разговаривает. Мать оставила ее одну в захламленной квартире и лишь изредка навещала. Не исключено, что женщина психически нездорова. Сейчас СК разбирается, почему на эту ситуацию так долго не обращали внимание.