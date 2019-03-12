Задержан мужчина, сообщивший о минировании аэропорта Якутск

Мужчина, сообщивший утром по телефону о том, что терминал аэропорта Якутск заминирован, задержан.

Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. В пресс-службе Министерства внутренних дел Якутии сообщили, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены полицейскими совместно с сотрудниками республиканского управления ФСБ.

Напомним, сегодня в 06.25 по местному времени в аэропорт Якутск поступил анонимный телефонный звонок о минировании здания. Всех находившихся в аэропорту эвакуировали. Специалисты Росгвардии и кинологи МВД проверили здание, но взрывных устройств не обнаружили.

В 08:40 аэропорт восстановил работу в штатном режиме. Из-за звонка были приостановлены вылеты четырех рейсов.