В Башкирии женщину будут судить за гибель троих детей при пожаре

26-летняя жительница села Кандры Туймазинского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, женщину незадолго до трагедии специалисты МЧС предупредили о том, что ей необходимо обратить внимание на электропроводку в доме, которая была в плачевном аварийном состоянии и могла вызвать пожар. Однако хозяйка дома ничего не стала делать, а в ночь на 16 декабря она оставила дома своего четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь, а также четырехлетнюю дочку своей знакомой, заперла дверь и ушла в гости, где распивала спиртное.

Из-за короткого замыкания в электросети в доме начался пожар. Малыши не смогли самостоятельно выбраться и погибли от отравления угарным газом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Женщина полностью признала вину. Дело будет рассматривать Туймазинский межрайонный суд.