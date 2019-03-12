Предполагаемого лидера "тамбовской ОПГ" попросили посадить 24,5 года

В Петербурге в Куйбышевском районном суде прошли прения по делу предполагаемых лидеров "тамбовской ОПГ" Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, фигуранты дела вины во вменяемых им деяниях не признают.

Данное уголовное дело - не первое в истории обвиняемых.

В 2009 году Барсукова осудили за рейдерские захваты промышленных и торговых предприятий, два года назад он был осужден за убийство и покушения на убийство. Сейчас мужчину обвиняют в создании преступного сообщества. Он, по версии следствия, является лидером "тамбовской ОПГ", которая активно действовала в Петербурге в начале 90-х.

В организации ОПГ обвиняют и Вячеслава Дрокова, которого следствие считает одним из соратников Барсукова. Ранее Дроков также был судим за участие в рейдерских захватах.

Прокуратура просит суд назначить наказание 14 лет лишения свободы каждому. Если предложение стороны обвинения будет принято, то общий срок заключения Барсукова составит 24,5 года, Дрокова - 21 год.