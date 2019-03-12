В Краснодаре потушили масштабный пожар на складе полиэтилена

В Краснодаре потушили крупный пожар на складе полиэтилена и бумажной продукции. Огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожарным потребовалось около трех часов, чтобы его потушить.

Как уже писала "РГ", ЧП случилось сегодня в 15.48 по улице Проезд Майский, в промзоне кубанской столицы, в районе бывшего рубероидного завода. Пострадавших и погибших в результате пожара не было, но сильное пламя и задымление заставило спасателей активизировать все имеющиеся ресурсы. По улицам Краснодара постоянно проезжали пожарные машины, которые торопились к месту происшествия из разных концов города.

По данным МЧС, в тушении огня участвовало 144 человека и 40 пожарных спецмашин.