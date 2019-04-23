Не всегда домик в деревне - лишь свежий воздух, цветы в палисаднике и лучок с грядки. В этом дачном сезоне домик в деревне для многих москвичей стал головной болью. С января собственники начали получать счета за вывоз мусора, сумма в которых обрадовала не всех. И особенно не рады те, кто пользуется домиками сезонно, уезжая на зиму обратно в московские квартиры. Эти люди оказались заложниками мусорной реформы - ежемесячные счета с нерадостными суммами им приходят по двум адресам - и в Москве, и в области.

Между метрами и людьми

Два месяца назад в редакцию "Российской газеты" на "Деловой завтрак" приходил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. И авторитетно сказал: вывоз мусора стал коммунальной услугой. И как всякая комуслуга, подлежит перерасчету, если оказана плохо или не оказана вообще. Поэтому, если человек по полгода не живет в деревенском доме и, соответственно, не пользуется услугой вывоза, он за нее и не платит. Нужно только предоставить доказательство - справку из московской управляющей компании о том, что с октября по апрель г-н Имярек проживал в своей московской квартире. И тогда дачный мусорный платеж пересчитают, сминусовав из него зимние месяцы. А по осени аналогичную справку нужно увезти с собой из деревенского сельсовета, чтобы уже в Москве пересчитать летние платежи.

Думаете, на практике все оказалось так просто? Как бы не так! "Позвонила в территориальный отдел Можайского округа, где у меня дом для ведения личного подсобного хозяйства, - рассказывает москвичка Зоя Адовцева. - Хотела уточнить про перерасчет, сослалась на вашу газету, а мне говорят: "Мало ли кто что пишет. Вы нам закон предоставьте! А после и вовсе заявили, что перерасчет невозможен, потому что в Подмосковье плату за мусор начисляют по метражу дома, а не по количеству зарегистрированных в нем. Вот было бы наоборот, тогда бы, мол, пересчитали".

"А какая разница, по какой методике рассчитывается платеж за услугу? Если потребитель ее не получал, он и платить за нее не должен, - уверен партнер юридического бюро Юрий Галибин. - Открываем постановление N 354 и читаем его внимательно. Там нет никаких указаний на невозможность перерасчета из-за методики начисления платежа".

Постановление N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" - это, кстати, тот самый закон, предоставить который сельсовет просил пенсионерку Адовцеву. Принят 6 мая 2011 года, последние поправки внесены 23 февраля 2019-го. Открываем раздел XV, полностью посвященный новой услуге по обращению с твердыми коммунальными отходами. Пункт 148(44): "При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящих Правил".

В разделе VIII, где описывается, как составить заявление о перерасчете и какие документы нужно к нему приложить, тоже есть интересный абзац пункта 92: "При подаче заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребитель вправе указать в заявлении о перерасчете, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по описанным в нем причинам и будут предоставлены после возвращения потребителя". То есть сообщить о том, что вам нужен перерасчет по услуге вывоза мусора в Москве или области, можно, не дожидаясь начала или завершения дачного сезона. Важно только не забыть предоставить подтверждающие ваше отсутствие документы в течение 30 дней после того, как вы вновь стали пользоваться услугой, а то никакого перерасчета не сделают.

И помните, что данные правила работают в индивидуальном жилом секторе, но не распространяются на садоводческие товарищества. В услуге вывоза мусора для СНТ уже забита сезонная скидка, и ни один дачник не платит за мусор больше 65 рублей в месяц.

Льготы есть, а льготников нет

21 февраля 2019 года Мособлдума приняла закон N 23/2019-ОЗ "О внесении изменения в закон Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области", которым декларировала льготы пенсионерам на вывоз мусора. Всем жителям Подмосковья с момента выхода на пенсию положена компенсацию в размере 30 процентов от тарифа. После достижения 70-летнего возраста компенсация возрастает до 50 процентов, а граждане старше 80 лет за мусор не платят вообще. И несмотря на то что закон принимался в феврале, его действие распространилось и на январь - на первый же месяц начисления нового мусорного платежа.

Когда обсуждался закон, власти насчитали порядка 1 миллиона человек, которые смогут воспользоваться этой льготой. К середине апреля в минсоцразвития региона отчитались: компенсации получили 180 тысяч жителей. А где остальные?! Положим, льгота носит заявительный характер, но ведь везде говорилось: заявлять о себе нужно лишь тем пенсионерам, кто не имеет никаких других социальных льгот и, соответственно, не числится в базах социальной защиты. Действующим льготникам компенсацию начислят автоматически. И можно было бы подумать, что 820 тысяч человек к апрелю все еще не предъявили права на компенсацию, если бы речь шла не о пенсионерах, для которых 300-400 рублей дополнительных платежей не могут остаться незамеченными. И которые звонят и пишут в редакцию: "В сельсовете сказали, что никаких новых льгот у них нет. Посоветовали съездить в район. Мне 85, я не доеду. Римма Бобылева, Богородский округ". "Мне 88, жене 82. Платежи приходят исправно, компенсации нет. Олег Лубков, Жаворонки". "Компенсация пришла, но не на всю сумму, а примерно на половину. Остальное соцзащита обещает доплатить, но не уточняет, когда. Анатолий Конюшонок, 80 лет, Химки".

В министерстве социального развития области такие факты объясняют сбоями в логистике: мол, пакеты документов с мест поступают поэтапно, поэтому и льготы "включаются" так же. И обещают, что в ближайшее время компенсации дойдут до каждого льготника в полном объеме и за все месяцы, начиная с января.

Когда ты первый

Подмосковье за мусорную реформу хвалят. И заслуженно. Первыми в стране разработали новую схему обращения с отходами, перешли на раздельный сбор, утвердили линейку льгот, начали строить современные объекты сортировки и переработки мусора. Но вот позвонит старик с пенсией на грани прожиточного минимума, через который платеж за мусор пробился, а компенсации пока нет, и думаешь: ну если у первых так, что же тогда у последних делается?!

С другой стороны, все сбои понятны и объяснимы. Мусорная реформа - дело новое, до января этого года ее в стране не было и списать неоткуда. Новый дом всегда дает усадку. На новой машине не рекомендуют сильно разгоняться в первое время. А здесь не дом, не машина - целая новая отрасль! Конечно, на первых порах ее работа будет небезупречна. Нужно просто набраться терпения. Правда, вот платежные обязательства почему-то никогда не знают сбоев и проблем с логистикой. Независимо от того, начисляются они гражданам в первый или в десятый раз.

Кстати

Остались вопросы?

В министерстве социального развития Московской области открыта "горячая линия" по вопросам предоставления мусорных льгот: 8(498)602-84-50.