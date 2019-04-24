Электрические беспилотники-курьеры приводятся в действие 14 винтами, почти все из которых устанавливаются сверху машины. В мае этого года начнутся пробные испытания таких БПЛА в Европе, в пригороде финской столицы Хельсинки. Некоторые из самых ранних испытаний беспилотного летательного аппарата были проведены в австралийской Канберре в 2014 году. С тех пор беспилотники совершили более 70 тысяч испытательных полетов и доставили пользователям, в основном в сельской местности, тысячи посылок. Потребители, как правило, заказывали чай, кофе, хлебобулочные изделия, лекарства, шоколад. Поставки проводились как днем, так и поздно ночью.

Собственный проект тем временем разрабатывается и крупнейшей в мире системой онлайн-торговли Amazon. Ее владелец Джозеф Безос, самый богатый человек планеты с состоянием в 154 миллиарда долларов, еще в 2013 году предсказал, что беспилотники в скором времени заполонят рынок онлайновой розничной торговли. По его словам, около 85 процентов товаров, продаваемых компанией, будут доставляться беспилотными аппаратами. Тем временем использование беспилотных летательных аппаратов в США растет в геометрической прогрессии. В конце 2018 года агентство Associated Press, ссылаясь на правительственные данные, сообщило, что "в воздушном пространстве США работает 110 тысяч коммерческих беспилотников". По прогнозам, их число увеличится более чем в четыре раза в 2022 году. По оценкам экспертов, пока основным препятствием для бесперебойной работы БПЛА для нужд потребителей является только лишь относительно короткий срок службы батареи, питающей аппарат электричеством. Бой БТР с беспилотником сняли на видео