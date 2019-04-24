Собственный проект тем временем разрабатывается и крупнейшей в мире системой онлайн-торговли Amazon. Ее владелец Джозеф Безос, самый богатый человек планеты с состоянием в 154 миллиарда долларов, еще в 2013 году предсказал, что беспилотники в скором времени заполонят рынок онлайновой розничной торговли. По его словам, около 85 процентов товаров, продаваемых компанией, будут доставляться беспилотными аппаратами. Тем временем использование беспилотных летательных аппаратов в США растет в геометрической прогрессии. В конце 2018 года агентство Associated Press, ссылаясь на правительственные данные, сообщило, что "в воздушном пространстве США работает 110 тысяч коммерческих беспилотников". По прогнозам, их число увеличится более чем в четыре раза в 2022 году. По оценкам экспертов, пока основным препятствием для бесперебойной работы БПЛА для нужд потребителей является только лишь относительно короткий срок службы батареи, питающей аппарат электричеством.