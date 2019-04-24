ЦСКА обыграл "Басконию" в матче плей-офф Евролиги

Московский ЦСКА выиграл третий матч серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Команда Димитриса Итудиса победила на выезде "Басконию" 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18). Счет в противостоянии до трех побед теперь 2-1 в пользу российского клуба. Следующая игра состоится в пятницу на стадионе "Басконии".

ЦСКА прилетел в Виторию, лишившись преимущества своей площадки. В четвертый раз команды встречаются на уровне плей-офф Евролиги, и впервые баски смогли выиграть один из московских матчей. Но локальную неудачу команда Димитриса Итудиса восприняла достаточно спокойно. Не было после нее ни истерик, ни жестких "разборов полетов". Армейцы просто приняли поражение как факт и сконцентрировались на подготовке к следующим матчам. Логично рассудив, что ничего фатального не произошло.

Витория встретила ЦСКА прохладно, причем в прямом смысле. Как ни парадоксально, в Стране басков сейчас гораздо менее комфортная погода, чем в Москве - холодно, ветрено и дождливо. А когда команда отправилась на стадион, на город обрушился мощнейший ливень. Игрокам, впрочем, он нисколько не помешал, а вот болельщики успели порядком промокнуть. Приятной компенсацией им стали шарфы "Басконии", которые выдавали бесплатно каждому, пришедшему на "Фернандо Буэса Арену". До аншлага на стадионе вместительностью 15,5 тысячи человек, к слову, не дошло - небольшая часть мест на самой верхотуре осталась пустовать. Но и без того атмосфера в зале была впечатляющей. Ревущие трибуны, всполохи огня на представлении хозяев, оркестр с трубами и барабанами, заполнявший мелодиями каждую паузу - все атрибуты большого матча были в наличии.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис, выбирая стартовую пятерку на матчи Евролиги, повторяется крайне редко. Сразу 12 игроков ЦСКА начинали встречи с первых минут. В Витории довольно неожиданно этой чести удостоился Андрей Воронцевич, который в последнее время получает не так много игрового времени. И доверие тренера он оправдал сразу же. Именно два трехочковых от Андрея позволили "красно-синим" получить преимущество в счете, а затем потихоньку его наращивать. Уже в середине четверти наставник "Басконии" Велимир Перасович запросил тайм-аут. Эта пауза помогла хозяевам хоть немного наладить игру в атаке и начать взламывать мощные защитные порядки армейцев. Но глобально ситуацию не поменяла - стартовую 10-минутку ЦСКА выиграл с солидным счетом 28:18.

Разумеется, даже хорошее начало еще ничего армейцам не гарантировало. Вторая четверть далась им тяжелее. И если в защите стройность рядов сохранить более-менее получилось, то несколько атак завершились обидными потерями и промахами. Как результат, к большому перерыву баскам удалось чуть сократить отставание - 46:39. Третью четверть армейцы начали качественно, но затем несколько подряд труднообъяснимых для игроков такого уровня ошибок свели на нет все старания. "Баскония" подобралась на расстояние трех очков, а стадион окончательно "закипел", предчувствуя возможный перелом. Точные попадания Курбанова и Хиггинса чуть погасили страсти, но ненадолго. Концовку этого игрового отрезка хозяева провели лучше, а ЦСКА еще и лишился получившего пять фолов Хантера. 62:59 в пользу армейцев после третьей четверти, но психологическое преимущество было скорее на стороне "Басконии".

Две подряд точные "трехи" Дженнинга последний тезис только подтвердили - впервые за вечер в роли догоняющего оказался уже ЦСКА. Тут за дело взялся Нандо де Коло. Француз набрал 12 очков подряд, и фактически в одиночку позволил армейцам остаться в игре, да еще и вернуть себе небольшое преимущество. Но эмоции захлестнули Нандо, которого соперники опекали даже слишком жестко. Отмахнувшись от Вилдозы, он получил технический фол, и с четырьмя персональными замечаниями пошел на лавку передохнуть. Но импульс, который он дал команде, оказался настолько мощным, что ЦСКА смог довести до победы этот тяжелейший матч - 84:77. Де Коло же стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков. Армейцы вышли вперед в серии, и уже в пятницу могут официально оформить выход в "Финал четырех", если повторят успех в повторной встрече в Витории.