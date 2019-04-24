Этот концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся в Зале Чайковского. Под управлением Михаила Юровского молодые музыканты исполнили Третий концерт Сергея Рахманинова с пианистом Дмитрием Маслеевым и Пятую симфонию Петра Чайковского. Московская филармония совместно с medici.tv транслировала программу по всему миру.

Михаил Юровский: Я хочу передать следующему поколению те знания, которые я получил от своих учителей. Фото: Отдел информации и общественных связей Московской филармонии

В интервью "РГ" Михаил Юровский рассказал о работе с молодыми музыкантами, о русской музыке за рубежом и о семейной династии.

Приходилось ли вам раньше работать с молодежными коллективами?

Михаил Юровский: Конечно, приходилось: например, год назад меня приглашали в Высшую музыкальную школу Берлина работать со студентами. Кроме того, в течение трех лет я был главным приглашенным дирижером польского молодежного оркестра Sinfonia Juventus, который во многом похож на РНМСО. В принципе такого рода оркестры не новость в музыкальном мире, но должен сказать, что таких шикарных условий для работы с молодежью, как здесь, в Европе нет. То внимание, которое уделяется сегодня молодым музыкантам в России, совершенно феноменально, и можно ждать очень хороших результатов.

Какое впечатление у вас от работы с этим оркестром?

Михаил Юровский: В оркестре много талантливых музыкантов, у них большие творческие возможности, и я получил большое удовольствие от работы с ними. Конечно, еще есть куда стремиться: коллективу всего семь месяцев, и нужно время, чтобы они полностью сработались. Вообще, молодежный оркестр - своеобразный мостик между высшим учебным заведением и профессиональной жизнью.

В процессе репетиций я обязательно сообщаю им много "околомузыкальной" информации. Меня пригласили, чтобы я смог передать следующему поколению те знания, которые я получил от своих учителей. Ведь мы стоим на плечах ушедших поколений.

Мы - семья сообщающихся сосудов, мы глубоко связаны друг с другом

Ваш концерт с молодежным оркестром транслировался по всему миру. Какой интерес на Западе к русской музыке?

Михаил Юровский: Русская музыка занимает абсолютно равное положение в мировой музыкальной культуре, точно так же, как итальянская, немецкая, французская и другие. Не могу сказать, что творчество таких композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Шостакович, Прокофьев, нуждается в "месте под солнцем". Их произведения звучат по всему миру.

Кстати, Чайковский еще при жизни был известен в Германии, и там сложились особые традиции его исполнения, отличающиеся от русских. А Рахманинов, как известно, закончил свои дни в США и был там популярен, и такие дирижеры, как Стоковски или Орманди, работавшие в Филадельфийском оркестре, создали определенную стилистику исполнения музыки Рахманинова, отличную от нашей.

В советские времена вы были очень известным оперным дирижером, работали в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Сейчас, когда вы уже тридцать лет живете на Западе, много ли вы дирижируете оперой?

Михаил Юровский: В оперных театрах я работаю очень мало: у меня большие проблемы с современными режиссерами и их подходами к оперным партитурам. В этом отношении я консервативен, не могу переступить через себя.

Хотя на будущий сезон я имею два очень интересных предложения - "Борис Годунов" в Мюнхене и "Огненный ангел" в Метрополитен-опера. Но я делаю оперы в концертных исполнениях, записываю их. Недавно я исполнил свою мечту: мы записали с польским молодежным оркестром Sinfonia Juventus и международным составом исполнителей неизвестную в России оперу Антона Рубинштейна "Моисей". Надеюсь, в России когда-нибудь узнают об этом замечательном произведении.

У вас сложилась известная всему миру дирижерская династия: вы и ваши сыновья Владимир и Дмитрий Юровские. Как вы общаетесь между собой, обращаются ли они к вам за советом?

Михаил Юровский: Конечно, сыновья советуются со мной, но я с ними советуюсь не меньше! К сожалению, видимся мы нечасто, чаще созваниваемся. Но советы, которые мы даем друг другу, именно творческого характера, а не карьерно-жизненного. Мы - семья сообщающихся сосудов, мы глубоко связаны друг с другом.