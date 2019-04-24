Мэй пригласила Зеленского приехать в Британию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Британский лидер пригласила его "при первой возможности" посетить королевство.

Мэй заверила, что Лондон намерен расширять партнерские отношения с Киевом в сферах обороны и безопасности. И предложила новому главе Украины вместе противостоять так называемой "агрессии России". Британский премьер заверила, что королевство продолжит поддерживать демократическое будущее Украины, передает РИА Новости.

Также 41-летнего политика уже поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, пожелав Зеленскому осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Ранее Государственный совет Республики Крым пригласил Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

Между тем контактов Кремля с Киевом до официальных итогов выборов и инаугурации президента Украины не планируется.

Новый президент Украины должен вступить в должность не позднее третьего июня, но, возможно, это произойдет на несколько дней раньше. По данным Центризбиркома страны, Владимир Зеленский победил с результатом 73,22 процента голосов.