МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций

В российском МИД восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны. В министерстве добавили, что Соединенные Штаты намерены свергнуть неугодное им правительство ближневосточного государства.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что очередные санкционные меры Вашингтона имеют цель подорвать экономику ИРИ. Российские дипломаты считают, что Вашингтон обвиняет Иран в якобы несоблюдении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана с целью усилить давление на страну. Между тем в МИД отмечают, что Тегеран скрупулезно выполняет все предписания данного договора.

Напомним, США приняли решение наказывать после второго мая импортеров иранской нефти. Соединенные Штаты больше не будут делать исключений для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Италии, Греции, Турции и Тайваня. В ноябре прошлого года они получили отсрочку от санкций при условии снижения закупок.

Иранские эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что ИРИ сможет преодолеть санкционный период без тяжелых последствий для экономики страны, так как санкционная политика США обречена на провал. В настоящее время Иран - четвертый крупнейший производитель нефти в ОПЕК.