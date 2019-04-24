Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию

Японский автопроизводитель выпустит 700 экземпляров Mitsubishi Pajero в специальной прощальной версии Final Edition. После этого продажи модели на местном рынке прекратятся.

Полноприводный внедорожник оснащён дизельным двигателем объёмом 3.2 литра мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 441 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Pajero Final Edition отличается от обычной версии пакетом стайлинг-аксессуаров, в который входят спойлер, кейс для запасного колеса, брызговики с алюминиевыми пластинами с надписью названия модели.

Кожаный салон может быть заказан в чёрном или бежевом цвете. Для финального издания предусмотрены накладки на пороги с подсветкой, памятные наклейки и табличка с порядковым номером автомобиля в рамках юбилейной серии.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В подарок к коллекционному внедорожнику покупатель получает механические часы Citizen с логотипом Mitsubishi.

Final Edition создана на базе комплектации Exceed среднего уровня и имеет несколько допопций, таких как блокировка заднего дифференциала, боковые подушки безопасности, люк, электропривод регулировки сидений, рейлинги. Клиент по желанию может добрать необходимые опции, как в случае с покупкой обычного Pajero. Внедорожник в прощальной версии появится в продаже в августе 2019 года.

Как сложится дальнейшая судьба Mitsubishi Pajero на экспортных рынках, пока неизвестно. До настоящего момента компания так и не подтвердила, что ведёт работы над новым преемником Pajero.

В России Mitsubishi Pajero можно купить минимум за 2 989 000 рублей (автомобиль 2019 года выпуска). Внедорожник комплектуется 174-сильным бензиновым V6 объёмом 3.0 литра и 5-ступенчатым "автоматом".