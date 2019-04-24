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24.04.2019 18:31
Рубрика: Власть

Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса

Текст: Кира Латухина
Президент рассказал, почему подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом зашла речь на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это уже переходит границы с точки зрения прав человека", - заявил глава государства.

"Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера", - заметил Владимир Путин.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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В целом же нужно аккуратно решать вопрос об упрощении предоставления гражданства соотечественникам за рубежом. "Что касается получения гражданства: это тонкий вопрос. Я вообще сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к некоторыми другим вопросам", - заметил российский лидер. "Это и по моральным соображениям, по политическим и даже по экономическим целесообразно сделать, - добавил он. - Но аккуратно".

Так Путин ответил на выступление главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. Другая идея депутата - увеличить число бюджетных мест в российских вузах для иностранцев. Президент напомнил, что нужно финансирование, но заметил, что в целом все верно.

"Я полностью на вашей стороне, - сказал он. - Мы расширяем и будем расширять эти квоты для граждан СНГ, да и для других стран, с которыми у нас исторически сложились очень глубокие связи. Мы финансируем это не только по линии министерства финансов, но и по линии различных ведомств, по линии МЧС, по линии МВД, по линии Минобороны - в специализированных учебных заведениях тоже учатся граждане других государств по нашим квотам".

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Подобную практику нужно расширять, как и сеть российских школ за рубежом, особенно с преподаванием на русском. "Это нужно и этим странам, в которых мы это делаем, это нужно и нам, имея в виду наши особые отношения и отсутствие границ. Когда к нам приезжают люди из республик бывшего Советского Союза, знающие русский язык, русскую историю, нашу культуру, и способные уважать наши традиции - это одна ситуация, а когда приезжают люди, которые даже не могут ориентироваться и не понимают, где они находятся и в рамках каких морально-нравственных правил и исторических условий им придется здесь жить, это совершенно другая ситуация", - пояснил президент.

В пример он привел Таджикистан: лидер республики Эмомали Рахмон просил увеличить количество российских учителей и учебной литературы. "Люди хотят, чего же нам от этого отказываться и стоит это, действительно, не так уж и много, а результат - серьезный", - оценил российский лидер.

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