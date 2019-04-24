Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской"

На станции "Бауманская" Арбатско- Покровской линии столичного метро под колесами прибывающего поезда погиб 33-летний мужчина, сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 21:04 на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 33-летний уроженец Республики Марий Эл упал под прибывающий электропоезд, - передает ТАСС его слова. - Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира".

На месте трагедии было тут же отключено электропитание, но спасти пострадавшего не удалось.

"Из- за получения поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался в машине скорой помощи, припаркованной у вестибюля станции метро", - констатировали в пресс-службе.