Новости

Египтяне поддержали увеличение президентского срока 06:37
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье 06:31
Минобороны КНР выступило против военной сделки США с Тайванем 06:27
За пост мэра Южно-Сахалинска сразятся пять кандидатов 06:09
Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию 05:45
Пальмиру откроют для туристов уже в этом году 05:37
В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину 05:37
Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой 05:12
Музыканты из Чехии впервые выступят на фестивале "Амурские волны" 04:58
Трамп обсудил соцсети с главой Twitter 04:46
Осужденный террорист продолжил пропаганду своих взглядов в колонии 04:38
На Камчатке корабли ТОФ атаковали "иностранную" субмарину 04:33
Китай раскритиковал односторонние санкции США против Ирана 03:51
Глава КНДР отправился на бронепоезде в Россию 03:35
Чавушоглу: Турция найдет замену F-35 в другой стране 03:05
Президент Шри-Ланки решил уволить глав всех спецслужб 02:48
Мэй пригласила Зеленского приехать в Британию 02:23
США построят ледоколы среднего и тяжелого класса для Береговой охраны 02:14
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций 01:43
Почти 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США с начала года 01:41
Нетаньяху решил назвать в честь Трампа поселение на Голанах 00:38
Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской" 00:31
В Москве восстановлено движение поездов на "синей" ветке 23.04.2019
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский 23.04.2019
Умерла актриса из "Завтрака у Тиффани" Фэй Маккензи 23.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Какие продукты подешевеют после Пасхи
24.04.2019 00:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской"

На станции "Бауманская" Арбатско- Покровской линии столичного метро под колесами прибывающего поезда погиб 33-летний мужчина, сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

В Москве восстановлено движение поездов на "синей" ветке

"В 21:04 на станции "Бауманская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 33-летний уроженец Республики Марий Эл упал под прибывающий электропоезд, - передает ТАСС его слова. - Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажира".

На месте трагедии было тут же отключено электропитание, но спасти пострадавшего не удалось.

"Из- за получения поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался в машине скорой помощи, припаркованной у вестибюля станции метро", - констатировали в пресс-службе.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций
Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской"
Путин заявил о шансах России быть в лидерах туристических рейтингов