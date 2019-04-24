В подмосковных Химках начато строительство завода по производству японских грузовиков Hino. Это первый автомобилестроительный завод, который компания Hino Motors, входящая в корпорацию Toyota, решила построить в России.

Впервые о том, что японцы придут в Подмосковье, заговорили в октябре 2017 года, когда область проводила в Стране восходящего солнца презентацию своего инвестиционного потенциала.

"Мне очень приятно, что наш визит в Японию сегодня материализуется на строительной площадке. Уверен, что этот проект будет успешно реализован и уже через год с конвейера сойдут первые автомобили, которые во всем мире имеют очень высокую репутацию", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, давая старт началу строительства завода. По планам инвесторов, строительные работы должны завершиться до конца 2019 года, а первые автомобили сойдут с конвейера в мае 2020-го. Таким образом весь процесс - от соглашения о строительстве, подписанного на презентации в Японии, до первого японского грузового автомобиля подмосковного производства займет чуть меньше трех лет.

Производить на этом заводе будут машины малой и средней тоннажности. Мощность предприятия - до 3 тысяч грузовиков ежегодно, объем инвестиций - 17 миллионов долларов. "Этот проект уникален тем, что мы решили в одном месте объединить и производство, и центр запасных частей, и сервис, и тренинг-центр. То есть будем не только производить надежные грузовики, но обеспечим также их качественное послепродажное обслуживание", - отметил президент "Хино Моторс" в России Сэгава Микио. Он поблагодарил подмосковных коллег за внимательное отношение к инвестпроекту: ни в подборе участка для будущего завода, ни в обеспечении его инженерной инфраструктурой инвесторы не встретили волокиты или административных барьеров.

От соглашения о строительстве завода до первого автомобиля пройдет чуть меньше трех лет

"Я надеюсь, что этот проект внесет большой вклад в развитие российско-японских деловых отношений. Сегодня Россия является одним из самых перспективных регионов с точки зрения инвестиций", - добавил генеральный менеджер Mitsui & Co.Ltd. Ямада Дзиро.

Поскольку любое современное производство во многом роботизировано, оно не нуждается в большом количестве рабочих. Вот и на заводе Hino в Химках будут работать всего 60 человек. Но, во-первых, это будут местные жители, которые получат не абы какую работу, а высокотехнологичную, с хорошей зарплатой. А во-вторых, как сказал г-н Микио, здесь будет комплекс предприятий.

"Мы синергетическим эффектом ожидаем не меньше 300 рабочих мест. Обычно вокруг таких производств в течение первых 3-4 лет возникают сервисы, поставщики, производители автокомпонентов", - говорит заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов.

Для тех, кто переживает за качество машин Hino подмосковной сборки, спешим сообщить: основные узлы - кабины, двигатели, коробки передач, мосты - будут поставляться из Японии. Но и все остальные работы по сборке будут вестись хоть и в области, но по японским технологиям. Для этого между правительством Подмосковья и Hino Motors подписано соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров для автомобильной отрасли. И вестись эта подготовка тоже будет в Химках - в местном техникуме. Для его студентов японские коллеги адаптируют свои обучающие программы. По такому же принципу готовили сотрудников для завода по производству автомобилей Mersedes, обосновавшегося в соседнем Солнечногорском округе.