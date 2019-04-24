Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын добрался до России на своем бронепоезде. Во Владивостоке 25 апреля у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Всего дорога до столицы Приморья из Пхеньяна займет у руководителя КНДР не менее 20 часов.

Ким Чен Ын пересечек российскую границу в районе станции Хасан на юге Приморья. Станцию подготовили к встрече лидера КНДР. Там его поприветствовали девушки в русских национальных костюмах и предложили гостю каравай. В поселке Хасан Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".

Далее северокорейский лидер отправился во Владивосток через Уссурийск. Прибытие на вокзал Владивостока ожидается после 16 часов по местному времени (09:00 по московскому времени).

Приезд северокорейского лидера на приграничную станцию Хасан снял и опубликовал на своей страничке в Instagram глава региона Олег Кожемяко.

Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию с тех пор, как он руководит Северной Кореей. Также это будет первый контакт российского президента с Ким Чен Ыном. В центре внимания переговоров - политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны также обменяются мнениями по двустороннему сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной и культурной сфере.

Ранее во Владивосток был доставлен самолетом бронированный лимузин Ким Чен Ына. В столицу Дальнего Востока уже приехала сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.