"Массандра" опровергла проблему дефицита стеклотары

Крупнейший производитель винодельческой продукции в Крыму ГУП РК "Массандра" не получало уведомлений о прекращении поставок предприятию винной бутылки и в данный момент не испытывает дефицита стеклотары. Об этом РИА Новости сообщили на предприятии.

- Поставщик тары, определенный в ходе электронного аукциона, на данный момент не уведомлял нас о невозможности выполнения своих обязательств по поставке бутылки, - сказала в пресс-службе.

Ранее ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь" распространила информацию о том, что из-за отказа предприятия "Кавминстекло" поставлять в Крым свою продукцию, в республике может возникнуть проблема дефицита стеклотары, что в свою очередь чревато риском остановки многих винодельческих заводов. По оценкам руководителей ассоциации, дефицит может привести к многомиллионным убыткам отрасли и сворачиванию производства на шесть - восемь месяцев.

Часть производителей подтвердили реальность таких рисков, другие сообщили, что не получали уведомлений от поставщиков тары о прекращении сотрудничества.