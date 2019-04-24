На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на юриста Павла Чикова.

- Суд на Кубани взыскал рекордную сумму в размере 4 миллионов рублей в пользу матери 12-летней девочки, которую изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов, - написал в соцсетях адвокат.

Как ранее писала "РГ", в августе 2017 года суд приговорил Сорокоумова к 23 годам тюрьмы. Преступление было совершено мужчиной 31 августа 2015 года. По данным следствия и суда, инспектор вечером того дня предложил подвезти до дома 12-летнюю девочку, с которой до этого был знаком. Но когда она села в машину, отвез ее на окраину Горячего Ключа и там изнасиловал. После этого он от коллеги по телефону узнал, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении подростка. Тогда Сорокоумов убил 12-летнюю школьницу, а ее тело выбросил в районе станицы Саратовской. Затем он вернулся в Горячий Ключ и принял активное участие в поисках пропавшей школьницы.

Когда это преступление было раскрыто, а Сорокоумов арестован, родители погибшей поднимали вопрос, как инспектор мог пройти переаттестацию в полиции, хотя к его поведению уже тогда возникали вопросы. Инцидент вызвал большой общественный резонанс, что послужило одной из причин отставки руководства полиции Горячего Ключа.