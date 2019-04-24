Новости

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля 18:46
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет 18:43
Зариф: Тегеран готов обменяться с США заключенными 18:41
Центр Нижнего Новгорода встал в пробке из-за крупного ДТП 18:34
Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса 18:31
Фото: бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов" 18:30
Пасха 2019: Детали великого праздника 18:29
Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя 18:17
Видео: Под Калининградом тюлененок забрался в лодку к рыбакам 18:16
В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину 18:15
Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы 18:13
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки 17:57
Суд арестовал генерал-майора СК по делу Арашукова 17:57
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей 17:55
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком 17:50
В Хабаровске рухнула часть двухэтажного дома 17:46
Контактная группа не договорилась о введении "пасхального перемирия" в Донбассе 17:40
Опубликована программа Международного финансового конгресса 17:29
Волгоградца осудили за мешок марихуаны 17:22
Путин согласился с Володиным по поводу средств на нацпроекты 17:20
"Массандра" опровергла проблему дефицита стеклотары 17:19
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию 17:18
В детсадах и в домах престарелых Италии установят камеры наблюдения 17:11
Врачи рассказали о вреде и пользе газированных напитков 17:04
Осужденных обяжут возмещать издержки за работу госзащитника 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
24.04.2019 17:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на юриста Павла Чикова.

Саратовская семья получила компенсацию за подмену ребенка в роддоме

- Суд на Кубани взыскал рекордную сумму в размере 4 миллионов рублей в пользу матери 12-летней девочки, которую изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов, - написал в соцсетях адвокат.

Как ранее писала "РГ", в августе 2017 года суд приговорил Сорокоумова к 23 годам тюрьмы. Преступление было совершено мужчиной 31 августа 2015 года. По данным следствия и суда, инспектор вечером того дня предложил подвезти до дома 12-летнюю девочку, с которой до этого был знаком. Но когда она села в машину, отвез ее на окраину Горячего Ключа и там изнасиловал. После этого он от коллеги по телефону узнал, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении подростка. Тогда Сорокоумов убил 12-летнюю школьницу, а ее тело выбросил в районе станицы Саратовской. Затем он вернулся в Горячий Ключ и принял активное участие в поисках пропавшей школьницы.

Когда это преступление было раскрыто, а Сорокоумов арестован, родители погибшей поднимали вопрос, как инспектор мог пройти переаттестацию в полиции, хотя к его поведению уже тогда возникали вопросы. Инцидент вызвал большой общественный резонанс, что послужило одной из причин отставки руководства полиции Горячего Ключа.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал защитить память о Великой Отечественной войне
Песков назвал время встречи Путина и Ким Чен Ына
Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Вероника Скворцова рассказала, за счет чего россияне стали жить дольше
Посол США попытался запугать Россию авианосцами в Средиземном море