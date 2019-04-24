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24.04.2019 18:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Заместитель прокурора Севастополя обратился в суд с иском о понуждении правительства города внести проект генерального плана в Заксобрание. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя.

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- Истец просит признать незаконным бездействие городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства, выражающееся в затягивании разработки проекта генерального плана Севастополя и внесения его на рассмотрение Заксобрания, - сообщили в пресс-службе.

Зампрокурора просит суд обязать ответчиков предоставить текст генплана местным депутатам до 4 июля 2019 года.

Разработка генплана для Севастополя выполняется по федеральной целевой программе развития Крыма. Контракт был заключен в декабре 2015 года с НИИиПИ Генплана Москвы. В 2017-м проект вынесли на общественные слушания, но горожане его отклонили. Жители подали 11,5 тысячи замечаний и потребовали вернуть функциональное зонирование территорий к исторически сложившемуся состоянию. Созданная комиссия удовлетворила 83 процента заявлений горожан. Генплан был отправлен на доработку, а срок утверждения перенесен на середину 2018 года.

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Когда подошло время сдачи весной 2018-го к документу возникли вопросы. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал его за сокращение площади сельхозземель и промышленных территорий, за внезапно возникший в Байдарской долине коттеджный поселок с частной школой. Тогда говорилось, что расхождения исправят за три недели.

Но вместо этого в конце года правительство города расторгло контракт с разработчиками, оплатив им 95 процентов работ. Финальную доработку выполнило ГАУ "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды", созданное департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя.

Недавно, отчитываясь перед депутатами ЗС за работу, Овсянников сообщил, что генплан готов к повторным публичным слушаниям.

- Генплан полностью готов, направлен на согласование в федеральные ведомства, - сказал губернатор. - Могли бы его уже сейчас внести на рассмотрение Заксобрания без повторных публичных слушаний, но не был принят закон, позволяющий провести обсуждения в электронном виде. Полная процедура займет три-четыре месяца. В ближайшее время вынесем генплан и правила землепользования и застройки на публичные обсуждения.

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