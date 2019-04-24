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24.04.2019 18:14
Рубрика: Digital

Пилоты беспилотников

В США дроны начали доставлять супы и мороженое по воздуху. А что у нас?
Текст: Евгений Гайва, Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(7850)
В США начал реализовываться проект по фактической замене курьерских услуг на доставку продукции посредством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дочернее предприятие всемирно известной корпорации Google первым в Америке получило лицензию министерства транспорта на доставку посылок и коробок с товарами первой необходимости для населения.
Возможный объем перевозок беспилотниками сопоставим с грузооборотом гражданской авиации. Фото: Gettyimages Возможный объем перевозок беспилотниками сопоставим с грузооборотом гражданской авиации. Фото: Gettyimages
Возможный объем перевозок беспилотниками сопоставим с грузооборотом гражданской авиации. Фото: Gettyimages

Доставка продуктов и их сброс с воздуха с запрограммированных по пунктам назначения БПЛА начнутся уже на этой неделе в нескольких населенных пунктах, расположенных в сельской местности штата Вирджиния. Оговоримся сразу. Речь идет не о подмене функций классической почты, а именно о "курьерских услугах с воздуха" в рамках отдельно взятого района.

Фото: iStock
Разработан беспилотный аппарат-перехватчик вражеских дронов

Беспилотники доставляют по адресу, указанному в заявке клиента, товары весом до 1,5 килограмма - от еды и напитков до лекарств и предметов первой необходимости. Так, в ходе испытаний БПЛА-курьеров первые заказы от жителей поступали на заказ пиццы, кофе, гамбургеров, супов и даже мороженого. Заказывали потребители эти товары в ближайших закусочных, аптеках и даже супермаркетах. А затем беспилотник, передвигающийся по координатам GPS, сбрасывал эти коробочки с воздуха прямо во двор дома потребителя. Потому проект и реализуется в так называемой "Одноэтажной Америке", где много частных, отдельно расположенных домовладений. Так, во дворы частных домов в Америке уже много лет разбрасывают газеты курьеры на велосипедах. Только теперь такие же газеты и журналы могут прилететь потребителю с воздуха. Доставка товаров в многоэтажные дома и к небоскребам затруднена по понятным причинам. Клиенты уже отметили относительную дешевизну услуг, а главное, быстроту обслуживания беспилотников. Там, где курьеру требуется от часа и более, чтобы доставить товар заказчику, беспилотнику требуется от 5 до 15 минут.

Как поясняют эксперты, пока это разовое разрешение для тестирования новой технологии. Впрочем, за первой ласточкой последуют и другие. Но и у России теперь есть шанс занять достойное место в этом технологическом прорыве.

В мае российские разработчики представят публике и бизнесу дроны с принципиально новыми возможностями. Беспилотники будут "видеть друг друга", рассказали "РГ" в Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем.

Российские беспилотники могут перевозить грузы, контролировать линии электропередачи, искать людей в лесу и доставлять им спасательные комплекты

Это событие может стать переломным в развитии отрасли, уверяют эксперты. Российские дроны будут готовы массово доставлять грузы по разным маршрутам и выполнять другую работу, так как научились "видеть" друг друга в небе. Сегодня это одна из самых главных технических проблем. Пока дроны в России могут летать только в полной изоляции. То есть небо открывают лишь для какой-то одной компании.

Выход дронов на рынок услуг ждут банки, нефтегазовые компании, МЧС. Основные магистрали для беспилотной доставки грузов могут пролегать в местах с ограниченными возможностями связи, энергетики - Урал, Сибирь, Дальний Восток, Камчатка.

Потенциальный рынок беспилотной доставки грузов в России огромен, по предварительным оценкам, он может составить от 550 до 600 миллиардов рублей в год. Это сумма, сопоставимая со всем грузооборотом гражданской авиации в России, говорят специалисты.

Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka / wikimedia.org
Что ищет он в краю далеком: зачем американские БПЛА летают у границ РФ

Наши беспилотники не только умеют перевозить стандартные грузовые контейнеры около 10 килограммов, но и мониторить линии электропередачи, трубопроводы, искать людей в лесу и доставлять им спасательные комплекты.

Но для развития нового направления надо менять законодательство, пояснил "РГ" руководитель ассоциации Глеб Бабинцев. Организацию выхода дронов на рынок и в небо надо упрощать.

Как сообщили "РГ" в минтрансе, уже разрабатывают поправки в Федеральные правила использования воздушного пространства, которые определят порядок использования беспилотников. Например, не надо будет получать разрешения в Единой системе организации воздушного движения России. Цель изменений - создать условия для рыночного использования беспилотников без угрозы безопасности в небе.

Также минтранс разрабатывает дополнения в Воздушный кодекс России. Владельцы беспилотников должны будут обязательно страховать ответственность перед третьими лицами. И уже принят Госдумой в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения правил использования воздушного пространства.

Запрета на коммерческое использование беспилотников в России нет. Но, чтобы поднять дрон в небо, каждый раз нужно получать разрешение. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Комментарии

Евгений Мазепин, управляющий партнер юридической компании:

- Запрета на коммерческое использование беспилотников в России нет. Однако его коммерческое использование в Москве ограничено тем, что воздушное пространство над Москвой закрыто. Значит, так просто не взлететь. Чтобы запустить дрон, надо направить заявку местным властям. В обращении необходимо указать цель запуска беспилотника, дату, время и место, высоту и длительность работ, а также вид воздушного судна, его принадлежность, государственный и регистрационный знаки, серийный номер. Еще следует представить свидетельство о регистрации воздушного судна и сертификата эксплуатанта (когда и кем выданы эти документы). К запросу надо приложить и удостоверение личности.

Наиболее часто сегодня зарабатывают на использовании беспилотников телеоператоры и фотографы, предлагающие всем желающим свои услуги

Такие бюрократические процедуры тормозят пока развитие коммерческого использования дронов.

Денис Федутинов, ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации:

- В законодательстве действительно присутствует ряд серьезных сложностей для потенциальных эксплуатантов беспилотных систем. Необходимо решить множество вопросов, включая сертификацию аппаратов и оператора, страхование ответственности при выполнении полетов, выработку упрощенных процедур получения разрешения на полет и другие. Но главное, что все эти вопросы решаются и в настоящее время находятся на различных этапах.

Если же брать коммерческое использование беспилотников, то доставка грузов представляет собой один из существенных сегментов в наборе потенциально решаемых задач. В первую очередь имеет смысл говорить о применении дронов в доставке срочной корреспонденции или грузов. Пробные проекты целесообразно реализовывать в малонаселенных районах, принимая во внимание возможные риски.

Наиболее часто сегодня зарабатывают на беспилотниках телеоператоры и фотографы. Они, например, предоставляют свои услуги на свадьбах. 20-минутную съемку в Москве и Подмосковье можно заказать за 10-15 тысяч рублей. Активно используются дроны в коммерческих целях на съемках рекламных роликов.

Подготовил Иван Петров

Какие услуги уже оказывают дроны в мире?

Текст: Андрей Васильев
Электрические беспилотники-курьеры приводятся в действие 14 винтами, почти все из которых устанавливаются сверху машины. В мае этого года начнутся пробные испытания таких БПЛА в Европе, в пригороде финской столицы Хельсинки. Некоторые из самых ранних испытаний беспилотного летательного аппарата были проведены в австралийской Канберре в 2014 году. С тех пор беспилотники совершили более 70 тысяч испытательных полетов и доставили пользователям, в основном в сельской местности, тысячи посылок. Потребители, как правило, заказывали чай, кофе, хлебобулочные изделия, лекарства, шоколад. Поставки проводились как днем, так и поздно ночью.

Собственный проект тем временем разрабатывается и крупнейшей в мире системой онлайн-торговли Amazon. Ее владелец Джозеф Безос, самый богатый человек планеты с состоянием в 154 миллиарда долларов, еще в 2013 году предсказал, что беспилотники в скором времени заполонят рынок онлайновой розничной торговли. По его словам, около 85 процентов товаров, продаваемых компанией, будут доставляться беспилотными аппаратами. Тем временем использование беспилотных летательных аппаратов в США растет в геометрической прогрессии. В конце 2018 года агентство Associated Press, ссылаясь на правительственные данные, сообщило, что "в воздушном пространстве США работает 110 тысяч коммерческих беспилотников". По прогнозам, их число увеличится более чем в четыре раза в 2022 году. По оценкам экспертов, пока основным препятствием для бесперебойной работы БПЛА для нужд потребителей является только лишь относительно короткий срок службы батареи, питающей аппарат электричеством.

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