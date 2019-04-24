В МЧС России не планируют целенаправленно ходить по лесам в майские праздники и выявлять места, где гуляют компании. Как рассказал журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, его подчиненные вообще не имеют ничего против шашлыков на природе. Впрочем, при одном, а точнее, даже при двух условиях.

Пожарные ничего против шашлыков на природе не имеют. Напоминают лишь о соблюдении мер безопасности. Фото: Виктор Васенин

Первое, это если соблюдаются меры безопасности, и второе, если в регионе, где гуляют люди, не объявлен особый противопожарный режим. В первом случае отдыхающим может быть выписан относительно небольшой штраф, как правило, в две тысячи рублей, максимальный - 3 тысячи. Либо объявлено предупреждение и разъяснено, что даже в разрешенных местах отдыхающие должны иметь при себе средства пожаротушения, смотреть, нет ли рядом сухой травы и не дует ли сильный ветер. Кроме того, костер за собой надо полностью затушить.

А вот если люди рискнут пойти в лес, несмотря на запрет властей во время объявления особого противопожарного режима, то шашлычок может встать в копейку. Как сообщил Ринат Еникеев, штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях для физических лиц в таком случае удваивается. И никаких предупреждений на случай отговорок, мол, не знали. По словам Еникеева, практика такова, что реальная сумма, с которой придется расстаться, составит пять тысяч рублей. Причем на каждого, кого застанут у костра. Чтобы отдыхающие не смогли послать инспектора МЧС куда подальше, рейды спасатели будут проводить совместно с сотрудниками полиции.

Про штрафы для юрлиц говорить не приходится, там суммы вообще запредельные. Но вряд ли фирмы и предприятия будут устраивать пикники на своей территории и в майские праздники. В МЧС это понимают, поэтому запланировали проверки не по промзонам и не по лесам, а по прилегающим к населенным пунктам территориям.

На сегодняшний день, по данным главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору, "особый противопожарный режим" установлен в 32 субъектах. Действуют 17 очагов природных пожаров.

- За последние три недели зафиксировано более 130 случаев, когда огонь с палов травы перешел на постройки, - сказал Ринат Еникеев. - В связи с этим органы дознания возбудили около 30 уголовных дел. Свыше 1,5 тысячи граждан, 600 должностных и юридических лиц, которые являются владельцами или арендаторами земель сельскохозяйственного назначения, где произошли пожары, привлечены к административной ответственности.

Наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае. Накануне там было объявлено штормовое предупреждение с прогнозом скорости ветра до 40 метров в секунду. Ринат Еникеев подтвердил, что сгоревшие стойбища и села в марте были проверены. Опашка там была сделана, хотя в некоторых местах и были выявлены нарушения в хранении твердых бытовых отходов, но на причину опустошительных пожаров они вряд ли повлияли.

Зафиксировано более 130 случаев, когда огонь с палов травы перешел на постройки. В связи с этим органы дознания возбудили около 30 уголовных дел

Огонь пришел с территории Китая и Монголии. Он распространялся с огромной силой по степи, с легкостью перемахивая через реки благодаря сильному ветру. Люди поначалу даже не понимали, что идет огонь. Возникала пыльная стена, а за ней как из ниоткуда опаляющий ветер.

Фактов специального поджога с целью получения компенсаций за сгоревшее имущество органы дознания не выявили.