Новости

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля 18:46
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет 18:43
Зариф: Тегеран готов обменяться с США заключенными 18:41
Центр Нижнего Новгорода встал в пробке из-за крупного ДТП 18:34
Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса 18:31
Фото: бывший замдиректора ЦРУ снялся в "Игре престолов" 18:30
Пасха 2019: Детали великого праздника 18:29
Прокуратура потребовала в суде принять генплан Севастополя 18:17
Видео: Под Калининградом тюлененок забрался в лодку к рыбакам 18:16
В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину 18:15
Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы 18:13
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки 17:57
Суд арестовал генерал-майора СК по делу Арашукова 17:57
Минфин разместил ОФЗ почти на 59 млрд рублей 17:55
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком 17:50
В Хабаровске рухнула часть двухэтажного дома 17:46
Контактная группа не договорилась о введении "пасхального перемирия" в Донбассе 17:40
Опубликована программа Международного финансового конгресса 17:29
Волгоградца осудили за мешок марихуаны 17:22
Путин согласился с Володиным по поводу средств на нацпроекты 17:20
"Массандра" опровергла проблему дефицита стеклотары 17:19
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию 17:18
В детсадах и в домах престарелых Италии установят камеры наблюдения 17:11
Врачи рассказали о вреде и пользе газированных напитков 17:04
Осужденных обяжут возмещать издержки за работу госзащитника 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
24.04.2019 17:56
Рубрика: Происшествия

Шашлык с горячими штрафами

В МЧС объяснили, при каких условиях майские пикники могут обойтись отдыхающим в копеечку
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(7850)
В МЧС России не планируют целенаправленно ходить по лесам в майские праздники и выявлять места, где гуляют компании. Как рассказал журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, его подчиненные вообще не имеют ничего против шашлыков на природе. Впрочем, при одном, а точнее, даже при двух условиях.
Пожарные ничего против шашлыков на природе не имеют. Напоминают лишь о соблюдении мер безопасности. Фото: Виктор Васенин Пожарные ничего против шашлыков на природе не имеют. Напоминают лишь о соблюдении мер безопасности. Фото: Виктор Васенин
Пожарные ничего против шашлыков на природе не имеют. Напоминают лишь о соблюдении мер безопасности. Фото: Виктор Васенин

Первое, это если соблюдаются меры безопасности, и второе, если в регионе, где гуляют люди, не объявлен особый противопожарный режим. В первом случае отдыхающим может быть выписан относительно небольшой штраф, как правило, в две тысячи рублей, максимальный - 3 тысячи. Либо объявлено предупреждение и разъяснено, что даже в разрешенных местах отдыхающие должны иметь при себе средства пожаротушения, смотреть, нет ли рядом сухой травы и не дует ли сильный ветер. Кроме того, костер за собой надо полностью затушить.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Диетологи рассказали, чем вредны и полезны шашлыки

А вот если люди рискнут пойти в лес, несмотря на запрет властей во время объявления особого противопожарного режима, то шашлычок может встать в копейку. Как сообщил Ринат Еникеев, штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях для физических лиц в таком случае удваивается. И никаких предупреждений на случай отговорок, мол, не знали. По словам Еникеева, практика такова, что реальная сумма, с которой придется расстаться, составит пять тысяч рублей. Причем на каждого, кого застанут у костра. Чтобы отдыхающие не смогли послать инспектора МЧС куда подальше, рейды спасатели будут проводить совместно с сотрудниками полиции.

Про штрафы для юрлиц говорить не приходится, там суммы вообще запредельные. Но вряд ли фирмы и предприятия будут устраивать пикники на своей территории и в майские праздники. В МЧС это понимают, поэтому запланировали проверки не по промзонам и не по лесам, а по прилегающим к населенным пунктам территориям.

На сегодняшний день, по данным главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору, "особый противопожарный режим" установлен в 32 субъектах. Действуют 17 очагов природных пожаров.

Фото: iStock
Петербуржцам разрешат жарить шашлыки в черте города

- За последние три недели зафиксировано более 130 случаев, когда огонь с палов травы перешел на постройки, - сказал Ринат Еникеев. - В связи с этим органы дознания возбудили около 30 уголовных дел. Свыше 1,5 тысячи граждан, 600 должностных и юридических лиц, которые являются владельцами или арендаторами земель сельскохозяйственного назначения, где произошли пожары, привлечены к административной ответственности.

Наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае. Накануне там было объявлено штормовое предупреждение с прогнозом скорости ветра до 40 метров в секунду. Ринат Еникеев подтвердил, что сгоревшие стойбища и села в марте были проверены. Опашка там была сделана, хотя в некоторых местах и были выявлены нарушения в хранении твердых бытовых отходов, но на причину опустошительных пожаров они вряд ли повлияли.

Зафиксировано более 130 случаев, когда огонь с палов травы перешел на постройки. В связи с этим органы дознания возбудили около 30 уголовных дел

Огонь пришел с территории Китая и Монголии. Он распространялся с огромной силой по степи, с легкостью перемахивая через реки благодаря сильному ветру. Люди поначалу даже не понимали, что идет огонь. Возникала пыльная стена, а за ней как из ниоткуда опаляющий ветер.

Фактов специального поджога с целью получения компенсаций за сгоревшее имущество органы дознания не выявили.

Где устроить пикник в Москве, чтобы вас не оштрафовали

Текст: Сергей Жуков
Как сообщили в Мосприроде, сезон пикников и шашлыков в столице официально откроется в четверг 25 апреля. Не обязательно ехать за дымком на дачу - устроить пикник можно и в черте города. Мест хватает: лесопарки, природные заказники и парки подготовят 250 пикниковых зон. Всюду установят скамейки, столы, мангалы, мусорные баки и ящики с песком, чтобы в случае чего "накрыть" огонь. В некоторых местах будут навесы от дождя, беседки, биотуалеты, пункты проката спортинвентаря и даже бесплатный WI-FI. Больше всего "вкусных" зон - в Царицыно, Тушинском парке и Покровском-Стрешневе. Много мест в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворецкий" и Серебряном Бору.
Фото: depositphotos.com
Медики рассказали о смертельной опасности ухи и шашлыка на костре

И тем не менее желающих посидеть у мангала в дружном кругу все равно больше, чем площадок. Многие шашлычники с восходом солнца отправляют гонца на разведку, чтобы тот нашел и занял свободную беседку. Не хотите устраивать бои за столь желанное место? Есть вариант попроще и без нервов - некоторые парки предлагают арендовать беседку сразу с мангалом, шампурами, решеткой для мяса и углем. За удовольствие, естественно, придется заплатить. Обычно это стоит минимум две тысячи рублей. Шашлыки разрешено жарить только на специально оборудованных площадках - на углях и в мангалах. Открытые костры под запретом! Не приветствуются и спиртные напитки. Иначе есть шанс нарваться на штраф до пяти тысяч рублей. Если дело дойдет до вырубки деревьев или еще хуже - пожара, отдыхающих ждут неприятности посерьезнее: штраф до двухсот тысяч рублей, а то и уголовное дело. Еще одно важное правило: по особо охраняемым территориям запрещено разъезжать на машинах. Этим горожане "грешат" чаще всего.

Найти пикниковые зоны помогут информационные стенды и указатели при входе в парки и заказники. На всякий случай точный адрес лучше узнать заранее на сайте Мосприроды, департамента природопользования и охраны окружающей среды или на портале открытых данных. Или по старинке позвонить по справочным телефонам парка, в котором собираетесь устроить пикник.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал защитить память о Великой Отечественной войне
Песков назвал время встречи Путина и Ким Чен Ына
Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Вероника Скворцова рассказала, за счет чего россияне стали жить дольше
Посол США попытался запугать Россию авианосцами в Средиземном море