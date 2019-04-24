Первое, это если соблюдаются меры безопасности, и второе, если в регионе, где гуляют люди, не объявлен особый противопожарный режим. В первом случае отдыхающим может быть выписан относительно небольшой штраф, как правило, в две тысячи рублей, максимальный - 3 тысячи. Либо объявлено предупреждение и разъяснено, что даже в разрешенных местах отдыхающие должны иметь при себе средства пожаротушения, смотреть, нет ли рядом сухой травы и не дует ли сильный ветер. Кроме того, костер за собой надо полностью затушить.
А вот если люди рискнут пойти в лес, несмотря на запрет властей во время объявления особого противопожарного режима, то шашлычок может встать в копейку. Как сообщил Ринат Еникеев, штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях для физических лиц в таком случае удваивается. И никаких предупреждений на случай отговорок, мол, не знали. По словам Еникеева, практика такова, что реальная сумма, с которой придется расстаться, составит пять тысяч рублей. Причем на каждого, кого застанут у костра. Чтобы отдыхающие не смогли послать инспектора МЧС куда подальше, рейды спасатели будут проводить совместно с сотрудниками полиции.
Про штрафы для юрлиц говорить не приходится, там суммы вообще запредельные. Но вряд ли фирмы и предприятия будут устраивать пикники на своей территории и в майские праздники. В МЧС это понимают, поэтому запланировали проверки не по промзонам и не по лесам, а по прилегающим к населенным пунктам территориям.
На сегодняшний день, по данным главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору, "особый противопожарный режим" установлен в 32 субъектах. Действуют 17 очагов природных пожаров.
- За последние три недели зафиксировано более 130 случаев, когда огонь с палов травы перешел на постройки, - сказал Ринат Еникеев. - В связи с этим органы дознания возбудили около 30 уголовных дел. Свыше 1,5 тысячи граждан, 600 должностных и юридических лиц, которые являются владельцами или арендаторами земель сельскохозяйственного назначения, где произошли пожары, привлечены к административной ответственности.
Наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае. Накануне там было объявлено штормовое предупреждение с прогнозом скорости ветра до 40 метров в секунду. Ринат Еникеев подтвердил, что сгоревшие стойбища и села в марте были проверены. Опашка там была сделана, хотя в некоторых местах и были выявлены нарушения в хранении твердых бытовых отходов, но на причину опустошительных пожаров они вряд ли повлияли.
Огонь пришел с территории Китая и Монголии. Он распространялся с огромной силой по степи, с легкостью перемахивая через реки благодаря сильному ветру. Люди поначалу даже не понимали, что идет огонь. Возникала пыльная стена, а за ней как из ниоткуда опаляющий ветер.
Фактов специального поджога с целью получения компенсаций за сгоревшее имущество органы дознания не выявили.
Где устроить пикник в Москве, чтобы вас не оштрафовали
И тем не менее желающих посидеть у мангала в дружном кругу все равно больше, чем площадок. Многие шашлычники с восходом солнца отправляют гонца на разведку, чтобы тот нашел и занял свободную беседку. Не хотите устраивать бои за столь желанное место? Есть вариант попроще и без нервов - некоторые парки предлагают арендовать беседку сразу с мангалом, шампурами, решеткой для мяса и углем. За удовольствие, естественно, придется заплатить. Обычно это стоит минимум две тысячи рублей. Шашлыки разрешено жарить только на специально оборудованных площадках - на углях и в мангалах. Открытые костры под запретом! Не приветствуются и спиртные напитки. Иначе есть шанс нарваться на штраф до пяти тысяч рублей. Если дело дойдет до вырубки деревьев или еще хуже - пожара, отдыхающих ждут неприятности посерьезнее: штраф до двухсот тысяч рублей, а то и уголовное дело. Еще одно важное правило: по особо охраняемым территориям запрещено разъезжать на машинах. Этим горожане "грешат" чаще всего.
Найти пикниковые зоны помогут информационные стенды и указатели при входе в парки и заказники. На всякий случай точный адрес лучше узнать заранее на сайте Мосприроды, департамента природопользования и охраны окружающей среды или на портале открытых данных. Или по старинке позвонить по справочным телефонам парка, в котором собираетесь устроить пикник.