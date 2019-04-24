Зонд NASA впервые уловил звуки землетрясения на Марсе

Робот-зонд NASA InSight впервые уловил звуки землетрясения внутри Марса. Это может быть первым признаком того, что планета все еще сейсмически активна. Слабый звуковой сигнал был зафиксирован 6 апреля, на 128-й день робота на планете, сообщает космическое агентство США.

Сейсмическая активность, улавливаемая зондом, исходит изнутри Марса, а не с поверхности, т.е. не вызвана, например, ветром. Ученые, участвующие в проекте InSight, в настоящее время изучают точную причину сигнала, но уже с известной долей уверенности говорят о существующей сейсмической активности на Марсе.

"До сих пор мы собирали фоновые шумы, но это событие знаменует собой начало новой области исследований - науки о землетрясениях на Марсе", - сказал главный ученый InSight Брюс Банердт.

"Мы месяцами ждали такого сигнала, - поделился радостью Филипп Логнон из Французского института физики в Париже (IPGP). - Это так здорово: наконец-то доказать, что Марс все еще сейсмически активен".

Оснащенный многочисленным научным оборудованием, InSight проведет на Марсе не менее двух лет, исследуя внутреннюю часть Красной планеты, и, таким образом, узнает больше о структуре планеты и динамике сейсмической активности.

InSight - это стационарная исследовательская лаборатория весом 360 кг. В декабре 2018 года два датчика зонда впервые зарегистрировали шум ветра на Красной планете.