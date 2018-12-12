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12.12.2018 12:30
Рубрика: Общество

Зонд InSight прислал первое селфи с Марса

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Марсианский посадочный модуль InSight передал на Землю первые снимки, сделанные им на поверхности Красной планеты. Изображения были получены при помощи специального манипулятора.

Фотографию опубликовало американское космическое агентство NASA. Это была серия из 11-ти селфи, присланная зондом InSight с Марса. Для съемки была использована камера, установленная на роботизированной руке. Снимки объединили в одно изображение.

Фото: NASA/JPL-Caltech
Представлено видео посадки зонда InSight на Марс

Подобная технология применялась при работе марсохода Curiosity. На селфи хорошо видны солнечные панели корабля, а также его научная аппаратура.

Сотрудники миссии впервые увидели и "рабочее пространство" - область размером 4х2 метра непосредственно перед зондом. Это изображение было получено из 52 фотографий.

В ближайшие недели инженеры должны определить места "рабочего пространства", где будут размещены приборы, в частности, сейсмометр и датчик теплового потока. Их установят при помощи роботизированной руки InSight.

"Почти полное отсутствие камней, холмов и ям в области "рабочего пространства" означает, что этот процесс должен пройти успешно и безопасно для наших инструментов, - говорит главный исследователь миссии InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния. - Изображение могло бы показаться обычным участком земли, если бы это был не Марс. Поэтому мы были очень рады увидеть этот снимок".

Напомним, что запуск аппарата состоялся 5 мая 2018 года. Зонд вошел в атмосферу Красной планеты 27 ноября и спустя шесть минут опустился на поверхность на равнине Элизиум (Elysium Planitia).

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