Зонд Dawn обнаружил на Церере "залежи" углерода

Команда астрофизиков во главе с сотрудниками Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, США) пришла к выводу, что поверхность карликовой планеты Церера богата органическим веществом.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а краткое описание опубликовано на сайте института. Данные космического зонда Dawn показывают, что на поверхности Цереры концентрация углерода может в несколько раз превышать аналогичные объемы углерода, встречающиеся в обнаруженных на Земле примитивных метеоритах.

"Церера похожа на химический завод, - говорит ведущий автор исследования доктор Симоне Марчи из SwRI. - Среди всех других тел внутренней части Солнечной системы она обладает уникальной минералогией. Вероятно, на ее поверхности находятся породы, содержащие до 20 процентов углерода в своей массе".

По его словам, богатые углеродом соединения густо перемешаны с продуктами взаимодействия воды и горных пород, в частности, глин.

Считается, что Церера образовалась около 4,6 миллиарда лет назад на заре формирования Солнечной системы. Предыдущие наблюдения зонда Dawn выявили присутствие на ней воды и летучих веществ, таких как аммоний.