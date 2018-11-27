Минувшей ночью NASA объявило об успешной посадке зонда InSight в районе марсианского нагорья Элизиум. "Восьмой раз в истории человечества мы успешно посадили аппарат на Марс", - рассказал директор NASA через несколько минут после подтверждения информации о приземлении. Основной задачей миссии будет изучение внутреннего строения планеты, а также получение новых данных в рамках подготовки пилотируемого полета на Марс.

Запуск спутника состоялся 5 мая этого года при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Атлас V. Вместе с главным зондом в экспедицию отправились два спутника-кубсата MarCO-A и MarCO-B. Один из этих кубсатов и передал сигнал о том, что посадка прошла успешно и InSight находится в заданном районе.

"Аппарат вошел в атмосферу Марса на скорости 19,8 тысяч км. в час и через 6 минут коснулся поверхности. Затем в течение получаса были развернуты две солнечные батареи", - уточнил руководитель проекта Том Хоффман. В NASA уже опубликовали первые снимки окружающего зонд ландшафта.

В рамках основной миссии аппарат измерит тепловые потоки под поверхностью Марса, колебания планеты под воздействием Солнца и определит внутреннее строение Марса. Важной частью проекта является измерение тектонической активности - для этого будет пробурена пятиметровая скважина.