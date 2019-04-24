Журналист "Российской газеты" пишет сказки и мечтает перевести их на белорусский язык

Чтобы попасть к нам в редакцию, Саше просто пришлось подняться на пару этажей. Знакомьтесь: Александра Белуза - политический обозреватель "Российской газеты", входит в "кремлевский пул" журналистов, освещающих работу президента. А еще она - автор замечательной книги сказок " Как бобер йоге учил ", которая недавно вышла в свет.

- Саш, сборник сказок - крутой поворот для журналиста, пишущего про министров и саммиты.

- Это не первый крутой поворот в моей жизни. Увлечение йогой ведь тоже очень изменило мою жизнь. А здесь сошлись сразу две мои ипостаси: человека пишущего и практикующего йогу. Сначала выкладывала свои сказки в соцсетях, а друзья подали идею книжку издать.

- Слышала, что ты писала эту книгу для племянника, который не любит читать.

- Немного не так. Это не племянник, это мой друг Максим, ему 14 лет. Я участвую в проекте "Наставник" и дружу с ребенком из детского дома. Давно пытаюсь заинтересовать его какой-нибудь книгой, но он наотрез отказывается читать. Спрашиваю: "А если напишу свою собственную книжку, прочтешь?" Поморщился и согласился. Видимо, просто не поверил. Но тут я коварно дописала книгу очень быстро. Теперь вот читает по одной сказке в неделю.

- Многие мечтают издать свою книгу. Расскажи, как это сегодня можно сделать? Наверняка не обошлось без цифровых технологий?

- Именно так. Я издала книгу в издательстве "ЛитРес" самиздатом. Это совсем новая возможность, еще пару лет назад такого не было. Ты можешь сделать заказ на их сайте, выбрать дизайн из предложенных ими или предложить свой. Рукопись рассматривается не больше месяца, и если принимается к публикации, то электронная книга практически сразу размещается в интернет-магазине "ЛитРес". При этом автор может дать издательству эксклюзивное право на распространение книги через партнеров. Благодаря этому она попадает почти во все крупные электронные библиотеки и сервисы, в том числе Ozon.ru, iBooks, Google Play и многие другие. Что касается бумаги, то готового тиража нет, книгу издают под конкретный запрос по технологии "печать по требованию". Любой человек может заказать любое количество экземпляров бумажного издания, например, через сайт Дома книги "Москва" или сеть "Буквоед". Моя книжка в электронном варианте обходится читателям примерно в 100 рублей, в бумажном - 250-270. Что касается обложки - я мечтала, чтобы она была очень яркой. В итоге нашла ее на специализированном бесплатном ресурсе.

- Можно ли самиздатом зарабатывать на хлеб насущный или это только для души?

- Это моя первая книга, и, конечно, она не про деньги. Она больше про лайки, если выражаться по-современному. Для меня самое важное сейчас - получить отклик читателей, понять, нравятся ли мои звери людям. А что касается писательского дохода, то у каждого издательства своя математика. В "ЛитРес", например, автор получает роялти (лицензионное вознаграждение) с каждой проданной книги. Роялти с электронной книги - около 30%, с бумажной - 15%. Поэтому небольшой заработок есть, но никаких миллионов с неба не падает.

- Ты писала свою книжку как детскую?

- Писала как книжку для всех. Дети воспримут один пласт - взрослые другой. Да, там есть философские вещи, но, мне кажется, она не занудная. И, конечно, совсем не только про йогу. Это сказки о добре и "незле", о том, как не важно быть серьезным, а важно просто быть.

- В каждом твоем сюжете приходит какое-то существо с какой-нибудь душевной неполадкой. И вот вроде они просто поговорили - и стало хорошо.

- У меня идея была: сделать так, чтобы в мире стало больше добрых слов. Об этом, кстати, моя самая любимая сказка - "О силе слова". Очень хочу, чтобы мои сказки прочитали и белорусы, а если получиться на белорусском языке - вообще замечательно.

- Ты рассталась со своими героями или..?

- Все еще пишу. И герои те же. Бобер, его жена. Бурундук. Котик. Львенок. Бабочка...