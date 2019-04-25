Прогуливаясь по крошечному центру Витории, помимо масштабных граффити вы первым делом заметите флаги двух спортивных команд, которые украшают окна и балконы многих домов. Местные жители не стесняются таким образом выказывать свою любовь и преданность футбольному "Алавесу" и баскетбольной "Басконии". Так уж получилось, что в течение суток оба коллектива из столицы Страны басков своих поклонников огорчили.

Прилетев в Виторию вечером вторника, баскетбольный ЦСКА буквально на несколько часов разминулся с футбольной "Барселоной". Каталонцы прибыли сюда на матч чемпионата Испании и квартировали в том же отеле. Совпадение не то чтобы случайное - хороших гостиниц в городе можно пересчитать по пальцам одной руки, так что маршрут вип-гостей, в общем, предопределен. Статус пяти звезд, красующихся на входе, это место откровенно не оправдывает, но другого выбора просто нет. Так что не успела охрана убрать металлические ограждения, сдерживавшие страждущих увидеть Лео Месси и компанию, как ко входу причалил автобус с Серхио Родригесом и его товарищами по ЦСКА.

"Барса", к слову, свой матч у "Алавеса" выиграла и теперь без пяти минут чемпион. Армейские баскетболисты на следующий вечер взяли верх над "Басконией" и теперь в шаге от "Финала четырех". В обоих случаях гостям пришлось хорошенько потрудиться. "Барселона" хотя бы не пропустила, выиграв в итоге 2:0. А ЦСКА, поведя после первой четверти с разницей в десять очков, это преимущество к началу заключительной 10-минутки растерял и даже ненадолго оказался в роли догоняющего. Но вдохновенная игра француза Нандо де Коло, набравшего в матче 28 очков, из которых больше половины пришлась как раз на последнюю четверть, помогла "красно-синим" добиться своего. После поражения в Москве, позволившего "Басконии" сравнять счет в серии, выигрыш был важен особенно. Так что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, после того как сирена зафиксировала на табло счет 84:77 в пользу гостей, был явно доволен.

Димитрис Итудис: Хочу поздравить своих игроков с огромной победой. Вера каждого из них позволила нам начать матч так хорошо, доминировать в первой четверти. "Баскония" - хорошая команда, у них дополнительная мотивация, поскольку в их городе пройдет "Финал четырех". И они смогли вернуться в игру. Мне не понравились 16 потерь, которые мы допустили. Но мы перекрыли их постоянством в ключевые моменты. Каждый из игроков был важен сегодня. Например, Воронцевич начал игру в стартовом составе и справился очень хорошо. Боломбой заканчивал матч, и он был великолепен в защите - делал блок-шоты, переключался, угрожал сопернику. Мы вернули себе преимущество своей площадки, но прекрасно понимаем, что в пятницу нас ждет тяжелый матч. И надо быть к нему готовым.

Димитрис Итудис: В тот момент, когда соперник вышел вперед 65:62, я не стал брать тайм-аут, поскольку полностью доверял своей команде

Что стало ключевым моментом матча? Нандо де Коло провел фантастическую последнюю четверть...

Димитрис Итудис: Нандо совершал превосходные броски, и, разумеется, он внес огромный вклад. В тот момент, когда они вышли вперед 65:62, я не стал брать тайм-аут, поскольку доверял команде. И тогда Нандо показал большой баскетбол, позволив нам вернуть лидерство.

Что надо улучшать к следующему матчу?

Димитрис Итудис: Надо разобраться, почему мы допустили столько потерь и каков был их характер. Ведь есть потеря, когда ты просто бросаешь мяч оппоненту, не находясь под прессингом - просто из-за плохого решения. А бывает потеря, когда на тебя оказывают давление по всей площадке - такое может случиться. Перед следующим матчем у нас мало времени. Мы будем просматривать видео, изучать его и настраиваться на еще один финал. Надо постараться закончить серию здесь, в Витории. Впереди еще 40 минут битвы, которые нужно провести с тем же постоянством и верой в себя.

Шикарный матч в исполнении де Коло, кстати, можно объяснить одним неспортивным моментом. Чтобы поддержать Нандо, в Виторию приехали его жена Вероника и дочь Лола. Супругу баскетболиста не остановило от путешествия из Валенсии даже то, что уже в ближайшее время она готовится стать мамой во второй раз. Присутствие самых близких болельщиков, безусловно, де Коло порадовало. Говорить о нем подробно с корреспондентом "РГ" Нандо не стал, отметив лишь, что поддержка семьи была для него очень важна. Да и вообще герой матча держался очень скромно.

Нандо де Коло: Без сомнения, очень важная победа на пути к "Финалу четырех". Перед матчем мы понимали, что будет тяжело. "Баскония" - очень хорошая команда. Они закончили регулярный сезон на седьмом месте, но это ни о чем не говорит. Они намного лучше, и в серии с нами это наглядно показывают. Сегодня матч нам удался. Но нужна еще одна победа.

Вы показали отличную игру, набрали 28 очков. Как оцените свое личное выступление?

Нандо де Коло: Мы все профессионалы и провели большую совместную работу. В одном матче может проявить себя один игрок, в другом - другой. Но в конце концов имеет значение только то, чего мы достигли все вместе.

Были какие-то предчувствия, что станете героем матча?

Нандо де Коло: Я даже не думаю о таких вещах. Перед игрой все мысли только о том, как в ней победить. Мы выиграли, но надо думать о следующем матче. Сегодня мы, без сомнения, допускали ошибки. Но в концовке прикрывали друг друга и провели ее хорошо. Теперь надо сделать все возможное, чтобы закончить серию.

Отметим, что если ЦСКА выйдет в "Финал четырех", то он точно сыграет там с мадридским "Реалом". Действующий чемпион в трех матчах закончил серию против "Панатинаикоса", не дав греческому клубу ни шанса. В серии "Барселона" - "Анадолу Эфес" вперед вышел турецкий клуб. За поражение на своем паркете стамбульцы отомстили разгромом в гостях - 102:68. Здесь общий счет также 2:1. Ну а вчера уже после подписания этого номера в печать путевку в "Финал четырех" мог оформить "Фенербахче", проводивший четвертый матч серии против литовского "Жальгириса".

Где будем смотреть

26 апреля, пятница, Матч! Игра

21.00. "Баскония" (Испания) - ЦСКА. Прямая трансляция.