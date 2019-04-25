Федеральный закон от 23 апреля 2019 г. N 64-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Новости

Путин рассказал о попытках Запада навязать свои ценности 04:36
Минобороны РФ уличило СМИ в съемке постановочного видео в Хаме 03:52
Сенат Флориды разрешил учителям использовать оружие 03:27
Путин: Надо разъяснять людям правила противопожарной безопасности 02:57
Путин: Людям надо возместить ущерб от потери скота при пожарах 02:42
В Японии жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию 01:53
Генштаб: В сирийской провинции Идлиб находятся 50 тысяч боевиков 01:45
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы 01:18
Соратники Порошенко могут сорвать инаугурацию Зеленского 00:22
В Москве бандиты с топорами ограбили китайцев на 1 млн рублей 24.04.2019
ЦПВС: Зарубежные СМИ сняли в Сирии сюжет о "гибели" семьи от химоружия 24.04.2019
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском 24.04.2019
Зонд NASA впервые уловил звуки землетрясения на Марсе 24.04.2019
Володин: Указ о паспортах жителям Донбасса соответствует международному праву 24.04.2019
Суд отказался снижать срок заключенному в США летчику Ярошенко 24.04.2019
Паспорта и загранпаспорта гражданам ДНР и ЛНР выдадут в Ростовской области 24.04.2019
МИД РФ отреагировал на браваду Хантсмана об авианосцах 24.04.2019
ФСИН подтвердила отравление трех арестантов "Матросской тишины" 24.04.2019
В Астрахани открылся VIII международный форум молодых ученых 24.04.2019
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью в 25-м туре первенства РФ 24.04.2019
Штаб Зеленского призвал к санкциям против РФ из-за паспортов жителям Донбасса 24.04.2019
Путин похвалил российских борцов за привлечение молодежи 24.04.2019
Автомобили экс-полковника Захарченко проданы за 6 млн рублей 24.04.2019
Редкие виды рака связали с радиацией от мобильной связи, особенно 5G 24.04.2019
По просьбам жителей в Люблино появятся детсад и школа искусств 24.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 апреля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(7850)

Федеральный закон от 23 апреля 2019 г. N 64-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 23 апреля 2019 г.
Опубликован 25 апреля 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Сбежавших с места аварии водителей приравняли к пьяным

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в абзац первый части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; 2011, N 7, ст. 901; 2013, N 30, ст. 4029) изменение, дополнив его после слов "участником которого он являлся," словами "при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин