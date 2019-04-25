Федеральный закон от 23 апреля 2019 г. N 64-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в абзац первый части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; 2011, N 7, ст. 901; 2013, N 30, ст. 4029) изменение, дополнив его после слов "участником которого он являлся," словами "при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин