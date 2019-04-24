Сбежавших с места аварии водителей приравняли к пьяным

Закон вносит поправки в части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Согласно новым нормам, если водитель скрылся с места аварии, в которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, он может быть лишен свободы на срок до четырех лет. Если в результате ДТП погиб человек, то ему уже грозит срок от двух до семи лет.

Максимальная санкция предусматривается, если в аварии погибли двое и более человек. Здесь нарушитель может получить от четырех до девяти лет лишения свободы.

Изменения также вносятся и в часть 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Они предусматривают, что водитель, оставивший место ДТП, будет привлечен к административной ответственности только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. То есть эта норма будет применяться только к тем водителям, которые случайно попали в мелкое ДТП, не заметили этого и уехали с места аварии. Инициатором законопроекта является правительство РФ, которое внесло на рассмотрение в Думу соответствующие поправки.

Если в аварии погибли двое и более человек, водителю грозит срок от четырех до девяти лет

Кабмин учел постановление Конституционного суда, признавшего норму статьи 264 УК РФ не соответствующей Конституции. В частности, КС посчитал, что наказание пьяным водителям, скрывшимся с места ДТП, а через несколько дней пришедшим в полицию с повинной, будет значительно мягче, чем тем автомобилистам, которые остались на месте аварии и медицинское освидетельствование выявило у них содержание алкоголя в крови.

Согласно старым нормам закона "беглецы" могли отделаться лишением прав на полтора года или административным арестом на срок до 15 суток. Теперь закон приравнивает ответственность за побег с места ДТП к совершению аварии в состоянии опьянения. В Госдуме считают, что ужесточение наказания будет дополнительной мерой обеспечения безопасности на дорогах. Сейчас, по статистике МВД, место происшествия ежегодно оставляют около 300 тысяч человек. Причем, как правило, с места аварии скрываются водители, которые хорошо "приняли на грудь" перед тем, как сесть за руль. Вместо попытки оказать помощь пострадавшим они трусливо убегают. Автолюбителям нужно учитывать, что сотрудников ГАИ нужно вызывать даже в тех случаях, когда машина сбила пешехода и тот говорит, что с ним все в порядке и от претензий отказывается. Если впоследствии этот человек попадет в больницу или умрет, а врачи установят, что виной этому была авария, то водитель попадет под суд.