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25 апреля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(7850)

Федеральный закон от 23 апреля 2019 г. N 65-ФЗ "О внесении изменений в статьи 264 и 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 23 апреля 2019 г.
Опубликован 25 апреля 2019 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Комментарии Российской Газеты

Сбежавших с места аварии водителей приравняли к пьяным

Принят Государственной Думой 17 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 7, ст. 788; N 52, ст. 6453; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2015, N 1, ст. 81; 2016, N 27, ст. 4261) следующие изменения:

1) в статье 264:

а) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

в) часть шестую изложить в следующей редакции:

"6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";

2) абзац первый статьи 2641 после слов "судимость за совершение" дополнить словами "в состоянии опьянения".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин