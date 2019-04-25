Kia Soul: что показал первый тест-драйв нового кроссовера

Третьего июня в России стартуют продажи Kia Soul нового поколения. Мы отправились на первый тест кроссовера и попробовали наиболее мощные версии "корейца".

С момента дебюта на автосалоне в Париже Kia Soul первого поколения прошло уже 11 лет, и все эти годы не утихают споры о "классовой принадлежности" корейской субкомпактной модели. Как только не величали нашего героя технические эксперты, представители прессы и простые обыватели - и высокий универсал, и минивэн, и кроссовер. Модель уже третьего поколения сохранила это межсегментный статус, хотя, конечно, термин мини-SUV и городской кроссовер сегодня используется в отношении машин, подобных Kia Soul наиболее часто.

Важнее, что в сравнении с предшественником, моделью второй генерации образца 2012 года, произошли существенные изменения в дизайне и компоновке. Принципиальнее всего, что облик Soul стал более восточным и молодежным, а, перебравшись на новую платформу K2, "кореец" добрал в практичности.

Достаточно сказать, что он стал на 56 мм длиннее, колесная база увеличилась на 30 мм, все дверные проемы стали шире, и это сразу чувствуется при высадке и посадке, а с увеличением длины и заднего свеса прибавил в объеме и багажник (на 364 л). Кроме того, теперь доступна система двойного пола. Меняя положение жесткой полки, вы можете либо углубить отсек, либо установить пол в один уровень со сложенными сиденьями заднего ряда, что удобно при перевозке длинномеров и громоздкого багажа.

Время авангарда

Опознать корейскую новинку в потоке даже издалека по-прежнему проще простого - коробчатые формы кузова, будто срезанный ножом по горизонтали задний свес, и покатая крыша остались фамильными чертами. Однако хватает и стилевых новшеств, которые, без сомнений, оценит молодежная аудитория.

Принципиальнее всего, что оптика стала двух, а в начальных исполнениях даже трехъярусной - сверху радикально зауженные диодные ходовые огни, ниже - крупные основные фары, еще ниже (у простых версий) - компактные "противотуманки". Соединительная планка между ДХО - явная отсылка к старшим кроссоверам марки и, как ни крути, атрибут престижа. Трапециевидную решетку радиатора объединили с фронтальным воздухозаборником и сдвинули ниже к кромке бампера - в купе с плавниками акулы, прорисованных в задних стойках, выглядит такая "пасть" вполне себе грозно.

Сзади же дизайнеры и вовсе разгулялись, не оставив от лаконичности и строгости стиля авторства экс-дизайнера марки Питера Шрайера и следа. Фонари теперь напоминают бумеранги и законцовки самолетных крыльев. Что касается патрубков выхлопа, то у машин с начальным 1,6-литровым 123-сильным и 2-литровым 150-сильным бензиновыми моторами они спрятаны под днище, а у автомобилей топовой версии GT Line c 1,6-литровым 200-сильным турбомотором сведены к центру заднего бампера (похожее решение применялось на Hyundai Veloster), и ни дать ни взять - напоминают дуло огромной двустволки.

Как внутри

Салон выполнен в прежнем ярком стиле, но, можно сказать, радикально освежен. Как видится, наиболее сильное впечатление производят три наиболее щедро оснащенных комплектации, которым выделен мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающим голосовое управление, а также интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Средние комплектации (начиная с Luxe) могут похвастаться уже не широкоформатным, но вполне информативным и симпатичным 7-дюймовым дисплеем, на котором в числе прочего можно "отзеркалить" картинку со смартфона, а вот владельцы двух начальных исполнений будут довольствоваться монохромным центральным дисплеем всего на 3,5 дюйма, дополненным цветным дисплеем аудиосистемы на 3,8 дюйма, и, соответственно, камера заднего вида в начальных комплектациях не предусмотрена. Раньше же, напомним, такая опция существовала, поскольку был пусть небольшой, но вполне информативный 4,3-дюймовый экран, отправленный ныне в небытие.

Еще одна показательная потеря "простых" исполнений Soul - выпадение из оснащения функции подогрева зоны покоя стеклоочистителей. Теперь, если вы хотите, чтобы "лобовуха" вашего кроссовера быстро очистилась от снега и наледи, смотрите в сторону самых дорогих комплектаций. Там вы найдете и подогрев всей площади лобового стекла (на предшественнике такая позиция была недоступна) и электрический подогреватель салона. Таким образом корейская марка, как и прежде, стимулирует клиентов к покупке старших модификаций своего кроссовера.

Зато теперь для Soul предлагается модуль беспроводной зарядки, а топовая мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем поддерживает голосовое управление и интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Алгоритм работы камеры заднего вида стал сложнее, и теперь вы можете вывести на экран не только общую картинку, но и более крупный фрагмент пространства перед задним бампером, что, понятное дело, облегчает парковку в тесном пространстве.

Материалы отделки стали приятнее, а архитектура интерьера солиднее. Теперь "кореец" не стремится копировать MINI Cooper, а предлагает свой собственный, весьма яркий стиль. Центральная консоль повернулась на небольшой угол в сторону водителя. Пластик передней панели теперь более упругий, карты передних дверей получили украшение в виде чешуйчатых треугольных вставок, которые могут быть как серебристыми, так и черными, но главное - в дорогих исполнениях они светятся (что особенно эффектно выглядит в вечернее и ночное время) под ритм музыки.

Новое поколение аудиосистемы позволяет выбрать многочисленные варианты модной светодиодной пульсации (через меню модно задать алгоритмы "Вечеринка", "Путешествие", "Романтика", "Хип-Хоп" и другие) - настоящая дискотека! Более того, топовые исполнения кроссовера теперь идут с премиальной акустикой Harman Kardon (пришла на место чуть менее навороченной системы JBL предшественника) с внешним усилителем, десятью динамиками и сабвуфером.

Однако в плане оснащения и оформления интерьера есть к чему придраться. Панорамная крыша больше не предлагается - только небольшой люк над первым рядом. Цвет отделки внутренних панелей может быть только черным, а декоративные вставки под рояльный лак быстро собирают отпечатки пальцев. На верхнюю часть панели двери руку не положишь - она по модному скошена, и локоть соскальзывает. Чуть ниже на двери, впрочем, есть мягкий подлокотник. В целом интерьер тем не менее выглядит дороже предшествующего варианта - в отделке сидений корейцы применили несколько новых вариантов экологичных тканевых материалов и искусственную кожу для "топовых" комплектаций.

Что касается простора в салоне, то остался в целом таким же, как и до модернизации. Представители марки рапортуют о небольшом увеличении пространства для передних пассажиров и прибавке 10 л. объема в багажнике.

Однако запас перед коленями задних пассажиров фактически уменьшился (примерно на 5 мм). Хотя это незаметно благодаря изменению конфигурации кресел. Как бы то ни было, на обоих рядах Soul по меркам сегмента очень и очень просторно. Багажник же, положа руку на сердце, как и прежде, маловат для путешествий и запросов больших семей. И тем не менее он стал чуть больше, а площадка при сложенных сиденьях увеличилась, так что "кореец" в этом плане все же повзрослел и стал, как ни крути, практичнее.

Как едет

Главным конструктивным новшеством на нашем рынке стало увеличение клиренса, который теперь почти без натяжки внедорожный - 180 мм для большинства исполнений и 170 мм для "разогретой" версии GT-Line. У предшественников от земли до днища было, напомним, 163 мм и 153 мм соответственно.

В движении первой пробую модную версию GT-Line. Такому Soul выделен 1,6-литровый 200-сильный бензиновый мотор и 7-ступенчатый преселективный "робот". Здесь также чуть более жесткие в сравнении с другими Soul пружины и амортизаторы и 18-дюймовые колеса с низкопрофиьной резиной.

Первые ездовые впечатления - это улучшенная шумоизоляция и "ужесточившееся" шасси. Из-за "зажатой" короткоходной подвески даже на асфальте хорошего качества автомобиль "прилежно" считывает "мелочевку". На ямах покрупнее заметны тычки, на неровной дороге ощущается поперечная раскачка. Зато управляемость вышла на новый, еще более высокий уровень. Крены с учетом большой высоты кузова можно счесть минимальными. Руль при прежней неплохой информативности стал чуть "короче", соответственно, машина острее реагирует на управляющие действия.

Информативность приемлемая, хотя усилие на руле несколько искусственное. Динамику Soul GT-Line не назовешь взрывной, но такой автомобиль все же радует живой реакцией на "газ" и приемистостью, которую мотор начинает демонстрировать в режиме Sport (нажимая клавишу на центральном тоннеле, можно выбрать также алгоритмы Normal и Eco). А вот внедорожного или зимнего режима по-прежнему нет.

Иными словами, Soul с 200-сильным мотором понравится людям, любящим активную езду без спортивного экстрима. Это хороший, быстрый и послушный автомобиль на каждый день и никоем образом не дерганый и холеричный спорткар. Кстати, 7-сиупенчатому "преселективу" сделаю комплимент - не путается в передачах, оперативно активирует пониженные ступени. Если перевести селектор влево, активируется спортивный алгоритм коробки, а в ручном режиме передачи можно тасовать еще и крупными подрулевыми лепестками.

Весь второй день презентации провожу за рулем 2-литровой 150-сильной машины в топовом исполнении. Такой Soul укомплектован буквально под завязку, но из обилия "ассистентов" я бы выделил новую систему Drive Wise, в состав которой входят система контроля рядности, впервые - адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и адаптивный режим полностью светодиодной оптики. Все эти устройства работают адекватно и без сбоев - мы протестировали "поводырей" и в вечернее время, и в ливень.

Удовольствие от управления динамикой 2-литровой бензиновой машины, к сожалению, среднее. С одной стороны, у мотора, работающего в связке с 6-диапазонным "автоматом", нет откровенно слабых мест - он уверенно тащит машину в пробках, позволяет быстро обгонять на трассе.

Но все это происходит без какого-либо огонька, а на разгоне с малых скоростей, особенно на подъеме в горах, этому агрегату не достает тяги на низах. На мой взгляд, на Soul так и просится 1,4-литровый 140-сильный бензиновый турбомотор, который устанавливают на соплатформенный Proceed. Однако такая машина обошлась бы значительно дороже, а 2-литровый вариант - делятся представители марки - хорошо берут российские покупатели. Я бы на их месте, сэкономил и взял Soul с начальным 1,6-литровым 123-сильным бензиновым двигателем и тем же 6-диапазонным "автоматом".

Проигрыш по динамике в сравнении с 2-литровой машиной будет не очень заметен, да и по расходу топлива такая машина выйдет предпочтительнее. Кстати, по итогам теста 1,6-литровый 200-сильный и 2-литровый 150-сильный Soul сожгли 8,5 л/100 км n 9,5 л//100 км соответственно. Вполне неплохой результат с учетом езды по пробкам, в горах и скоростному шоссе.

Подвеска 2-литровой машины настроена не мягко, но заметно мягче, чем у версии GT-Line. Soul достаточно деликатно отрабатывал неровности на местных грунтовках, а при быстрой езде по ямам до пробоев подвески не доходило. И, наконец, с увеличением клиренса "кореец" теперь лучше приспособлен для вылазок на проселок. Не забудьте только установить у дилера стальную защиту картера двигателя. На калининградском "Автоторе", где уже выпускают новинку, картер прикрывают исключительно пластиковым пыльником.

Осталось озвучить цены. Самый доступный Soul сегодня - это машина с 1,6-литровым 123-сильным мотором и 6-ступенчатой "механикой" за 1 029 900 рублей. Самый дорогой - кроссовер c 2-литровым 150-сильным мотором и 6-диапазонным "автоматом" в комплектиации Premium+ (1 649 900 рублей).