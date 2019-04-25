Ким Чен Ын подарил Путину меч, "олицетворяющий силу"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по завершению переговоров во Владивостоке преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину корейский меч.

"Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", - отметил Ким Чен Ын.

Российский президент в свою очередь поблагодарил коллегу за подарок, отметив, что по старинному русскому поверью дарить оружие - не очень хороший знак, поэтому, чтобы символически "купить" у северокорейского лидера меч, Путин дал ему монетку.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись 25 апреля во Владивостоке. Встреча продолжалась три с половиной часа. По итогам переговоров российский лидер отметил, что стороны обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове и меры, необходимые для изменения этой ситуации в лучшую сторону. Ким Чен Ын в свою очередь назвал переговоры с "дружественным великим соседом" конкретными и конструктивными.

После завершения переговоров для делегаций двух стран был организован торжественный прием, во время которого перед высокими гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница" и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Наряду с русскими классическими произведениями были исполнены и корейские песни - для гостей из Северной Кореи артисты исполнили песню "Великий полководец", хореографический номер "Корейский танец с веерами".